Concerto di Capodanno domani all’Opéra di Nizza

Per festeggiare col buon umore il primo giorno dell’anno, l’Opéra di Nizza propone un tuffo nel colorato mondo della zarzuela spagnola, l'equivalente ispanico delle più belle opere comiche e operette.

La zarzuela è un genere tipicamente spagnolo. A volte viene paragonato alle operette o alle opere buffe, ma per il tenore dei soggetti e per la qualità della musica, le zarzuelas sono un vero mondo a sé stante.

Per celebrare il nuovo anno come si deve, Daniele Callegari (nella foto) propone una selezione delle pagine più belle delle grandi zarzuelas e ha invitato due grandi interpreti di questo repertorio: il soprano Rocío Pérez e il tenore Alejandro Roy. Un momento di condivisione e buon umore da non perdere.

L’ingresso è gratuito e l’appuntamento è all’Opéra di Nizza alle ore 11 di domenica 1° gennaio 2023.

Direzione musicale Daniele Callegari

Chœur de l’Opéra Nice Côte d’Azur – direzione Giulio Magnanini

Soprano Rocio Perez

Tenore Alejandro Roy

Orchestre Philharmonique de Nice

Il botteghino dell’Opéra, che si trova nel Vieux Nice in Rue Saint-François de Paule 4, aprirà i battenti domani alle 9,30 per consegnare i biglietti gratuiti nel limite dei posti disponibili.