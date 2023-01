Gli imperdibili: appuntamenti destinati a farsi ricordare di scena in Costa Azzurra

Cosa riserva il 2023 ? In fatto di sorprese (belle o meno) lo potremo solo sapere tra dodici mesi, intanto avventuriamoci e percorriamo il calendario alla ricerca degli eventi imperdibili e degli appuntamenti più attesi.



Gennaio

Monaco: il Rally automobilistico di Monte-Carlo dal 16 al 22 gennaio

La manifestazione è giunta alla sua 91ma edizione con un itinerario forzatamente nuovo per l’impossibilità ad affrontare il Col de Fontbelle, mentre è confermata la salita al Col de Turini.



Cannes, riecco la 21ma edizione del MIDEM dal 19 al 21 gennaio

Due anni di pausa forzata ed ecco nuovamente l’evento che richiama i professionisti della musica: arte, tecnologia, novità, progressi scientifici, tante le novità annunciate.



Febbraio

Nizza: Carnevale dal 10 al 26 febbraio

Quest’anno sarà il “Roi des trésors du Monde” ad aprire le sfilate. Ospite di prestigio il Carnevale di Rio, ma tornerà anche Lou Queernaval.



Menton: Fête du Citron dall’11 al 26 febbraio

Tante le novità, rock e figurine virtuali innanzi tutto



Vence (e non solo): Giro delle Alpi Marittime e dell'Alto Var dal 17 al 19 febbraio

La manifestazione ciclistica giunge alla sua 55ma edizione. Saranno 18 le squadre impegnate. Partenza da Saint Raphaël e, dopo tre tappe, arrivo a Vence.



Marzo

Nizza: Paris Nice dal 5 al 12 marzo

La corsa che fa suonare la campanella, quasi il primo giorno di scuola. Il ciclismo si fa vero e iniziano le grandi classiche.

Due le tappe che interesseranno il territorio della Métropole, la settima (Nice - Col de Turini - La Bollène-Vésubie il 12 marzo 2023) e l’ottava e ultima (Nice – Nice il 13 marzo 2023).



Aprile

Antibes: Célébration Picasso 1973 – 2023, 50 mostre ed eventi per celebrare Picasso

Il 50° anniversario della morte di Pablo Picasso avvenuta l’8 aprile origina molti eventi in diverse località della Costa Azzurra.



Maggio

Cannes: Festival del cinema dal 16 al 27 maggio

L’appuntamento è giunto alla sua 76ma edizione ed è un grande richiamo per chi vuole immergersi nel patinato mondo del cinema.



Montecarlo: Gran Premio di Monaco il 28 maggio 2023

Considerato il circuito più celebre della Formula 1, il Circuit de Monaco fa parte del Campionato del Mondo di Formula 1 dal 1950. Da allora, è stato modificato più volte e ora, il suo difficile tracciato, rappresenta una sfida tra le più impegnative per i piloti.

Luglio

Nizza: i grandi concerti all'Allianz Riviera

Imperdibile appuntamento, sabato 22 e domenica 23 luglio, con l'artista The Weeknd

La settimana successiva, sabato 29 luglio, sarà la volta di Mylène Farmer.



Agosto

Cannes: Les plages électroniques dal 4 al 6 agosto

Per la sedicesima volta torna una grande festa (la più grande di Francia) a ravvivare le spiagge di Cannes. Tre giorni di festa con 15 ore di musica e tre palcoscenici per le esibizioni.



Settembre

Nizza: Coppa del mondo di rugby

Quattro appuntamenti con la palla ovale nell’ambito della Coppa del Mondo che si disputerà in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre 2023.

Ecco le gare di scena a Nizza:

Sabato 16 settembre: Galles - Portogallo

Domenica 17 settembre: Inghilterra - Giappone

Mercoledì 20 settembre: Italia - Uruguay

Domenica 24 settembre: Scozia - Tonga