Mentone ospita il 1^ Salone dell'Innovazione della Costa Azzurra

La Comunità della Costa Azzurra organizza la 1^ Fiera dell'Innovazione in collaborazione con la Città di Mentone e l'Ufficio del Turismo di Menton, Riviera & Merveilles. Appuntamento venerdì 27 gennaio al Palais de l'Europe

Questa prima edizione desidera valorizzare l'innovazione "in tutte le sue forme", sia essa legata alle nuove tecnologie, informatica o digitale. Si parlerà di trasporti, mobilità dolce, turismo, energia, ambiente o anche agricoltura.

L'evento è dedicato a aziende, non solo locali, ma anche istituzioni e soggetti sensibili alle innovazioni tecnologiche, sociali e societarie. Previsti una trentina di aziende e ospiti come Frédéric BOSSARD, Presidente del Tech Côte d'Azur francese e Marco LANDI, Presidente di QuestIT ed ex Direttore Mondiale di Apple.



Concretamente, troverai soluzioni per gestire i tuoi viaggi, mettere al sicuro i tuoi dati personali, familiarizzare con le stampe 3D o sfruttare i visori per la realtà virtuale per visitare il patrimonio della Costa Azzurra, ma anche soluzioni e software di sorveglianza con rilevamento termico o per il meteo previsione. Professionisti o privati, venite a scoprire gratuitamente le innovazioni che daranno forma al futuro della Costa Azzurra. Tra i tanti espositori, troviamo grandi nomi di Intelligenza Artificiale, sicurezza informatica e persino NFT.

IN NUMERI

👉 più di 30 aziende e start-up francesi e internazionali.

🎤 3 tavole rotonde & 11 relatori.

🎤 1 conferenza su "Metaverso".

PROGRAMMA

Dalle 10:30 alle 18: stand e presentazioni aziendali.

14:00: Tavola rotonda N°1 "L'innovazione al servizio della transizione ecologica" con Franck LE GALL, Sébastien USCHER, Christophe GUION e Denis BRONDINO. 15:00: Tavola rotonda N°2 "Intelligenza artificiale per una tecnologia digitale responsabile" con Frédéric GERVAISE e Frédéric BOSSARD.

16:00: Tavola rotonda N°3 "L'intelligenza collettiva al servizio del turismo" con Aurore TRIVAT, Franck LAVAGNA, Brice DUTHION e Aurelle BADACHE. 17:00: Conferenza su "Metavers" condotta da Marco LANDI e Georges FRITSCH

Palais de l’Europe, 8 avenue Boyer, 06500 Menton 1er étage

https://www.riviera-francaise.fr/