Ligue 1: si riparte col girone di ritorno con il super derby Marsiglia - Monaco

Il torneo riprende, dopo la pausa per i sedicesimi di Coupe de France, con il primo turno del girone di ritorno.

La sconfitta subita dal Paris Saint Germain, nell’ultima di andata, ha rilanciato le chances del Lens, ora distaccato di soli 3 punti ed anche del Marsiglia che di lunghezze da recuperare ne ha cinque.

Staccati di ulteriori 5 punti due “belle” formazioni, ricche di ambizioni, ma spesso a corrente alternata, il Monaco (in serie positiva da quattro turni) ed il Rennes.

A sperare di agguantare un posto in Europa anche Lille e Lorient.

Paiono fuori gioco Lione, Nizza e Reims a pari punti, ma con un distacco di 22 lunghezze dalla vetta.

In coda è disperata la situazione dell’Angers, ultimo con soli 8 punti e 5 di distacco dall’Auxerre. In questo momento retrocederebbero anche Ajaccio e Brest, ma sono fortemente a rischio anche le posizioni di Strasburgo, Montpellier e Troyes.

Tre punti più in alto troviamo il Nantes prossima avversaria della Juventus in Europa League.



La prima giornata di ritorno inizierà domani, venerdì 27 gennaio 2023 , con Lorient – Rennes.

Il giorno successivo, sabato 28 gennaio 2023 , saranno disputate due gare quanto mai interessanti a partire dal super derby tra Marsiglia – Monaco, ma anche Troyes – Lens merita di essere vista.

Tutte le altre gare domenica 29 gennaio 2023 . All’ora di pranzo Nizza – Lille, incontro quanto mai atteso e di sicuro interesse.

Per quanto riguarda le altre compagini del Mediterraneo, il Montpellier viaggerà alla volta di Auxerre, mentre l’Ajaccio ospiterà il Lione.

Le altre gare in programma offrono spunti in chiave salvezza a partire da Brest – Angers e Strasburgo – Tolosa. Completa il tabellino Clermont – Nantes.



Il sorteggio per gli ottavi di finale di Coppa di Francia, che si disputeranno a turno unico mercoledì 8 febbraio 2023 , ha riservato un turno ricco di scontri diretti fra formazioni di Ligue 1. Nei sedicesimi l’unica squadra della Costa Azzurra ancora in lizza, il Grasse, è stata eliminata. Così come l’Ajaccio unica formazione di prima serie esclusa dal torneo in questo turno.

Questo l’esito del sorteggio :

Lorient (L1) - Lens (L1)

Angers (L1) - Nantes (L1)

Lyon (L1) - Lille (L1)

Toulouse (L1) - Reims (L1)

Vierzon (N2) - Grenoble (L2)

Auxerre (L1) - Rodez (L2)

Paris FC (L2) - Annecy (L2)

Marseille (L1) – Paris Saint Germain