Costa Azzurra: emergenza medicine per bambini. I farmacisti all’attacco

Sempre più difficile la situazione nelle farmacie francesi: in Costa Azzurra, come del resto in tutto il Paese, vi è carenza di anti infiammatori e di antibiotici, soprattutto per i bambini.

Ormai ogni farmacia subisce, ogni giorno, l’assalto, di persona o telefonico, di centinaia persone alla ricerca di medicinali che scarseggiano, soprattutto il Doliprane sciroppo e l’amoxicillina sciroppo: qualche mamma che ha “trovato” dopo molti tentativi il medicinale prescritto al proprio bambino è scoppiata in lacrime mentre ritirava il farmaco.

Così a Ventimiglia i francesi della Costa Azzurra non vanno solo più per fare acquisti o fermarsi in qualche ristorante, ma anche per fare il pieno di medicinali che, da Mentone in poi scarseggiano.

Le ragioni sono tante: dal costo basso dei farmaci in Francia, con i produttori che prediligono altri mercati, alla produzione in Paesi extra europei, Cina soprattutto, alla guerra in Ucraina.

Le giustificazioni vengono ripetute come un mantra dalle autorità sanitarie, ma non è questo che cambi l’umore delle persone, soprattutto quando ad essere malato è un bambino.

Così i farmacisti sono passati al contrattacco, con volantini e questionari, appelli al governo ed anche un invito ad avvalersi delle tecnologie che eviterebbero lo spreco di medicine non necessarie.

Esempio classico “la malattia di stagione”: può essere una semplice influenza oppure un’angina di origine virale o batterica: sarebbe sufficiente, spiegano i farmacisti, un test dal costo di 7 euro, rimborsato quasi totalmente dall’assicurazione sanitaria, per scoprire di cosa si tratta e di evitare di acquistare un antipiretico, un antibiotico ed un cortisonico in contemporanea. Due di questi tre prodotti non servono anzi potrebbero rivelarsi dannosi.

Senza questo test, che richiede pochi minuti, vengono sottratti troppo spesso al mercato medicinali che si riveleranno inutili, ma che verranno a mancare a chi ne ha bisogno.