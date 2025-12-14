 / Altre notizie

Il Train des Merveilles riparte: dal 15 dicembre torna il viaggio panoramico tra mare e Alpi

Riapre dopo oltre un anno la linea Nizza–Tenda: natura, cultura e nuove proposte per scoprire la Valle delle Meraviglie

Buone notizie per gli amanti dei viaggi lenti: dal 15 dicembre 2025 torna in servizio il Train des Merveilles, la storica linea ferroviaria che collega Nizza a Tenda, chiusa dal settembre 2024 per un importante intervento di riqualificazione.

Il cantiere ha permesso di mettere in sicurezza un collegamento essenziale per i residenti della valle, i pendolari e il turismo sostenibile della Roya.

Considerato uno dei percorsi ferroviari più spettacolari d’Europa, il treno attraversa viadotti, gole selvagge e borghi arroccati come Sospel, Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge, La Brigue e Tenda, aprendo le porte del Parco del Mercantour, per giungere poi a Cuneo. 

In meno di 90 minuti si passa dalla luce del Mediterraneo ai primi panorami innevati delle alte valli, un viaggio che in inverno assume un fascino particolare.

Dal 14 febbraio al 1° marzo 2026, il treno delle 9.32 da Nizza sarà animato da una guida-conferenziera che accompagnerà i passeggeri in un percorso narrativo tra storia, paesaggio e patrimonio ferroviario.

La stagione invernale offre anche l’esperienza di Castérino, raggiungibile con navetta da Breil. La proposta è attiva tutti i weekend dal 10 gennaio al 15 marzo 2026 e ogni giorno dal 14 febbraio al 1° marzo.

L’offerta combinata treno+navetta (15 € adulti, 6,50 € bambini) prevede partenza da Nizza alle 8.32, giornata libera tra ciaspolate e attività nordiche e rientro alle 19.03.

Dal 4 aprile al 1° novembre 2026 il Train des Merveilles circolerà nei weekend e nei festivi di primavera e autunno, e tutti i giorni da giugno a settembre: un’occasione ideale per esplorare la Valle delle Meraviglie, la Miniera di Vallauria, i villaggi medievali e le feste tradizionali del territorio.

A completare l’offerta, il Train des Neiges garantirà collegamenti speciali verso l’alta valle nei weekend e durante le vacanze scolastiche, con servizio gratuito di deposito bagagli sulle navette.

A Breil-sur-Roya, il Museo del Treno racconta con archivi e modellini la lunga storia di questa linea unica, ponte naturale tra Mediterraneo e Alpi.


Beppe Tassone

