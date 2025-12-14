Il Train des Merveilles riparte: dal 15 dicembre torna il viaggio panoramico tra mare e Alpi

Buone notizie per gli amanti dei viaggi lenti: dal 15 dicembre 2025 torna in servizio il Train des Merveilles, la storica linea ferroviaria che collega Nizza a Tenda, chiusa dal settembre 2024 per un importante intervento di riqualificazione.

Il cantiere ha permesso di mettere in sicurezza un collegamento essenziale per i residenti della valle, i pendolari e il turismo sostenibile della Roya.



Considerato uno dei percorsi ferroviari più spettacolari d’Europa, il treno attraversa viadotti, gole selvagge e borghi arroccati come Sospel, Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge, La Brigue e Tenda, aprendo le porte del Parco del Mercantour, per giungere poi a Cuneo.



In meno di 90 minuti si passa dalla luce del Mediterraneo ai primi panorami innevati delle alte valli, un viaggio che in inverno assume un fascino particolare.



Dal 14 febbraio al 1° marzo 2026 , il treno delle 9.32 da Nizza sarà animato da una guida-conferenziera che accompagnerà i passeggeri in un percorso narrativo tra storia, paesaggio e patrimonio ferroviario.



La stagione invernale offre anche l’esperienza di Castérino, raggiungibile con navetta da Breil. La proposta è attiva tutti i weekend dal 10 gennaio al 15 marzo 2026 e ogni giorno dal 14 febbraio al 1° marzo.