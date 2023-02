Ligue 1. Monaco e Marsiglia cercano di riaprire il campionato. Il Nizza vince ancora e “vede” l’Europa

La settimana “nera” del Paris Saint Germain termina con una pesante sconfitta subita a Monaco che, anche se non riapre ancora il campionato per la lotta al titolo, certo un po’ di apprensione ai giocatori della capitale la genera.

In settimana, in Coppa di Francia , il PSG era stato eliminato dal Marsiglia ed ora la disfatta di Monaco indica uno stato di salute preoccupante con solo due vittorie negli ultimi 5 incontri e la Champions alle porte.

Da parte sua il Monaco ha ripreso coraggio ed è alla terza vittoria consecutiva: la qualificazione alla Champions del prossimo anno ora è alla portata di mano.

Non molla neppure il Marsiglia che ha vinto una non facile gara a Clermont.

Nelle zone “alte” segna il passo il Rennes, sconfitto per la seconda volta consecutiva, questa volta dal Tolosa, mentre il Lille riprende quota battendo il “povero” Strasburgo.

La sconfitta del Lens a Lione, nella partita clou disputata ieri sera, consente il sorpasso al Monaco, che ora é terzo, in zona Champions.

Chi continua a mietere vittorie (quattro consecutive) è il Nizza che ha inflitto una tripletta all’Ajaccio e che ora punta al quinto posto per agguantare una coppa europea.

Brutta trasferta a Nantes per il Lorient che perde la terza gara sulle ultime cinque disputate e si allontana dal vertice della classifica.

In coda nuova sconfitta per l’Ajaccio (a Nizza) e lo Strasburgo (a Lille), mentre il pareggio con il quale si è chiusa Angers – Auxerre non serve a nessuna delle due squadre.

Sconfitta anche per il Troyes a Reims, mentre prende un po’ di ossigeno il Montpellier che agguanta in classifica il Brest.

Prima di scrivere un’altra pagina della storia di questa stagione del campionato di calcio francese, saranno le Coppe Europee, questa settimana, ad attirare l’attenzione.

Gare secche, con un’andata ed un ritorno per giungere ai quarti di finale.

Queste le gare in programma dove sono impegnate le squadre francesi:

Champions

Paris Saint – Germain – Bayern, martedì 14 febbraio

Europa League

Šachtar Donec'k – Rennes, giovedì 16 febbraio

Leverkusen – Monaco, giovedì 16 febbraio

Juventus – Nantes, giovedì 16 febbraio

La ventiquattresima giornata del campionato di Ligue 1 esordirà, venerdì 17 febbraio , con l’anticipo tra l’Auxerre e il Lione, con i padroni di casa che cercheranno di raccogliere una delle ultime occasioni per tentare di conquistare una salvezza che appare abbastanza lontana.

Sabato 18 febbraio il Nizza riceverà il Reims e dovrà conquistare i tre punti se vorrà sperare in un aggancio alle zone della classifica che profumano di Europa.

L’altra gara in programma sarà un vero e proprio duello per la sopravvivenza con lo Strasburgo a cercare la vittoria e l’Angers alla ricerca di qualche soddisfazione in un’annata disastrosa.