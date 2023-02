Il mondo guarderà a Nizza: la città si appresta ad ospitare la 3a Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani

Con 200 Capi di Stato ed oltre 20 mila delegati, Nizza avrà gli occhi puntati da tutto il mondo, nel giugno del 2025, quando ospiterà la 3a Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani.

Ad annunciare la scelta della capitale della Costa Azzurra, per un evento pari solo a quello del Cop climatico, è stato il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron che ha avuto parole fortemente lusinghiere per la città: “Nizza è un simbolo. Una comunità in riva al mare, esemplare sulla biodiversità e in una posizione di leadership sulla cooperazione a livello mediterraneo. Nizza sarà la capitale mondiale degli oceani. Questo vertice sarà un momento unico nella storia dell’umanità”.

Nizza non è nuova ad importanti eventi di carattere ambientale e di difesa del pianeta: nel 2021 si è, infatti, svolta la 16a edizione delle Assise dell'Economia del Mare.

Non si sa ancora dove sarà ubicato il cuore dell’evento, in ballottaggio il porto di Nizza, che dispone di spazi sufficienti o l’area posta all’ovest della città, non lontano dal Palais Nikaia, con la struttura che poi potrebbe essere ancora utilizzata se la città sarà individuata quale Capitale Europea della Cultura, scelta che verrà effettuata alla fine di quest’anno.



Questa la reazione di Christian Estrosi all’annuncio: “Sono lieto della scelta del Presidente della Repubblica e delle Nazioni Unite di individuare Nizza per organizzare questo evento planetario. È un giusto riconoscimento dell'impegno di Nizza per la conservazione degli ambienti marini.

Di fronte alle sfide del cambiamento climatico e dell'erosione della biodiversità, Nizza sta attuando una transizione ecologica concreta, i cui effetti si fanno già sentire sulla qualità dell'aria, sui modi di trasporto, sulla conservazione delle risorse idriche, sull'acqua e sulla protezione degli ecosistemi.

La scelta del Presidente della Repubblica di individuare Nizza come città ospitante di questo vertice internazionale arriva anche, a pochi mesi dal suo ingresso nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, ad attestare la capacità della nostra città di preparare e ospitare i più grandi eventi internazionali al servizio dell'influenza della Francia”.

L'UNOC (Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani) è di fondamentale importanza per quanto riguarda le questioni relative al riscaldamento globale.

L'oceano occupa il 70% della superficie terrestre: è la più grande biosfera del pianeta e ospita fino all' 80% di tutta la vita nel mondo. Produce il 50% del nostro fabbisogno di ossigeno, assorbe il 25% di tutte le emissioni di anidride carbonica e cattura il 90% del calore aggiuntivo generato da queste emissioni. Oltre ad agire come “i polmoni del pianeta”, rappresenta anche il suo più grande serbatoio di carbonio: un tampone vitale contro gli effetti del cambiamento climatico. »