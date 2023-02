Nizza, ultima settimana del Carnevale “Roi des trésors du monde” (Video e foto)

Oggi è Martedì Grasso e il carnevale vive il suo momento cruciale, anche se le manifestazioni continueranno nei prossimi giorni.

A Nizza oggi, martedì 21 febbraio 2023, a partire dalle ore 14,30 nei dintorni della Maison de Carnaval, in Rue Docteur Pierre Richelmi e Rue Théodore Gasiglia, si potranno ammirare i carri allegorici che sosteranno all’esterno dei capannoni.

L'animazione sarà assicurata fino alle 17,15, quando i carri lasceranno la loro postazione per raggiungere Avenue Max Gallo.

Sarà possibile, se lo si desidera, accompagnare questo spostamento: l’invito è quello di recarsi mascherati per celebrare il carnevale di Nizza e il martedì grasso in modo festoso e colorato.

Inizia oggi l’ultima settimana della 150ma edizione del Carnaval de Nice: questa sera alle ore 20,30 sarà il momento del Corso Carnevalesco Illuminato e domani, alle 14,30, della Battaglia dei Fiori.

Questo il programma dell’ultima settimana del Carnevale “Roi des trésors du monde”

Martedì 21 febbraio 2023

Ore 20,30 Corso Carnavalesque illuminé

Mercoledì 22 febbraio 2023

Ore 14,30 Bataille de fleurs



Sabato 25 febbraio 2023

Ore 14,30 Bataille de fleurs

Ore 20,30 Corso Carnavalesque illuminé



Domenica 26 febbraio 2023

Ore 16 Festivités de clôture et incinération du roi. Promenade des Anglais e Quai des États-Unis.



Le fotografie ed i filmati a corredo di questo articolo sono di Silvia Assin e ci presentano il carnevale che si svolge nelle vie cittadine di Nizza, con riferimento particolare al Vieux Nice dove allegria, goliardia e tradizione trovano un comune punto d’incontro.