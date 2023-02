Mercati che non conoscono crisi: gaming in aumento di oltre 90 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni

Anche in periodo di crisi, ci sono economie in crescita. È questa la previsione a medio termine per il comparto mondiale del gioco d’azzardo, destinato a prosperare di 90,22 miliardi di dollari fra il 2023 e il 2027. Il dato emerge da uno studio pubblicato qualche giorno fa da BusinessWire. Un’analisi che inquadra la crescente popolarità dei casinò online, anche grazie alla sempre più diffusa legalizzazione del gioco d’azzardo a livello internazionale e al lavoro di digital marketing interno all’economia di settore.

Il rapporto sfrutta un approccio olistico, che ha permesso di prevedere le tendenze del mercato e stimarne le dimensioni future, oltre alle possibili sfide che i diversi operatori del comparto - su venticinque dei quali si basa l’analisi - dovranno affrontare negli anni a venire. La chiave è sicuramente l’innovazione tecnologica, che in questi anni ha contribuito alla diffusione di questo modello di intrattenimento anche a discapito del più conosciuto e diffuso - perlomeno fino a qualche anno fa - gioco terrestre.

La tecnologia ha apportato netti miglioramenti a diversi livelli: in primis l’introduzione di un maggiore numero di giochi nei diversi palinsesti, che hanno saputo conquistare anche i fedelissimi del gioco retail. Ma anche in tema di protezione dei dati personali ci sono stati importanti passi in avanti, un’evoluzione questa che ha invece conquistato i più scettici e la platea di consumatori ancora sospettosi nei riguardi di internet come mezzo di scambio di dati sensibili.

Come riporta poi il portale specializzato WiseCasino nel proprio blog, la tendenza riguarda appieno anche il nostro Paese: già nel 2021 il numero di conti di gioco aperti online è esploso, raggiungendo la cifra di 7,1 milioni, praticamente il doppio del 2019, e per il 2023 si aspettano numeri ancora migliori.

Una scia che di successo che si deve anche alla maggiore facilità di accesso alle piattaforme di gioco, agevolata dall’ottimizzazione per dispositivi mobili come smartphone e tablet, che ha permesso l’avvicinamento a questo universo digitale anche a tutti coloro che non dispongono di un computer, più spesso gli appartenenti alla fascia d’età che rientra nella generazione dei Baby Boomer.

Anche se la vera novità è costituita da un’altra generazione, quella dei giovanissimi. La Generazione Z, come riporta questo articolo, sarà quella che detterà anche i cambiamenti futuri che interverranno in questo business. Sì, perché per accontentare questi utenti servono contenuti personalizzati e strategie di marketing fluide, obiettivi che si raggiungono solo dopo un attento studio degli utenti e delle loro preferenze, attraverso un costante monitoraggio dei comportamenti del target più esigente di sempre.

C’è da aspettarsi allora una vera e propria ventata di novità nel settore, che dovrà cimentarsi con i temi di nicchia più cari alla Gen Z e con proposte flessibili e sorprendenti, che possano soddisfare le altissime aspettative di questi utenti nativi digitali che sembrano essere sempre un passo avanti rispetto a qualsiasi trend.