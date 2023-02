Da oggi con Benza srl, la manutenzione o la realizzazione delle vostre piscine è certificata ISO 9001

Mantenere una piscina condominiale o privata in perfetto stato, pulita e funzionale è fondamentale. Le piscine richiedono inoltre, una manutenzione straordinaria per adeguarle alla bella stagione. In provincia di Imperia una delle migliori aziende qualificate in questo settore è la Benza srl.

Benza opera da molti anni nella gestione delle piscine condominiali, nella progettazione e realizzazione di piscine, nonché vendita di tutto il necessario per la loro manutenzione.

L'azienda presta costante attenzione all’innovazione utilizzando componenti di alta qualità e metodologie moderne, ma anche puntando moltissimo sulla formazione degli addetti. Tutti i processi aziendali, dalla manutenzione alla progettazione e fino all’operatività dei singoli comparti e uffici, sono da oggi conformi alle normative certificate ISO 9001.

Nello specifico l’ISO 9001 è una norma che permette alle aziende, su base volontaria, di accrescere la soddisfazione dei propri clienti attraverso il continuo miglioramento dell’orientamento al cliente, del controllo sui fornitori, della reperibilità e trasparenza dei dati e così via.

L’ISO 9001 è una certificazione riconosciuta a livello europeo. Il servizio di gestione proposto da questa azienda prevede l'utilizzo di tecniche innovative per la manutenzione straordinaria delle piscine. Si avvale inoltre di assistenti bagnanti professionisti e tecnici dotati di macchinari specifici per la pulizia profonda e la disinfezione che utilizzano solo prodotti a norma di legge e che rispettano le regole igienico-sanitarie concordate nell’ambito dell’accordo Stato Regioni.

Benza si appoggia anche ad una biologa per quanto riguarda l'effettuazione delle analisi chimiche e microbiologiche presso l'Arpal.

Oltre ai normali oneri collegati alla classica manutenzione e pulizia, ricorre anche, se richiesto, alla collaborazione di elettricisti, idraulici, vari edili con specializzazioni diverse e giardinieri. Tutti i processi di lavorazione dell'azienda Benza sono controllati tramite il sistema di qualità ISO 9001.

Con Benza srl avrete la certezza di scegliere un progetto di manutenzione o di realizzazione piscine di altissima qualità.

Per ogni ulteriore informazione chiamate al 0184 575246 o visitate www.benzasrl.it