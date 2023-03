A Nizza é di nuovo carnevale: domani sfilerà la Parada Nissarda

Quest'anno il Carnevale di Nizza disputa i tempi supplementari: rinviata a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la Parada Nissarda, uno dei simboli delle manifestazioni carnevalesche, si svolgerà domani mattino, sabato 25 marzo 2023.

Testimonianza del patrimonio locale, la Parada è formata da quasi 350 partecipanti. Il loro lavoro e il loro coinvolgimento nel Carnevale di Nizza sottolinea l'attaccamento dei rioni al Carnevale e crea una vera interazione con gli spettatori.

Quest'anno partecipano molte compagnie: la Ciamade, Melting Danse, la Fanfare de la Jeunesse Niçoise, l’association 21x29,7, le Valdocco, le centre culturel La Providence et la Semeuse, l’espace Magnan et Brasuka show, Swing and show, FM School, Young dream, le Village, le Forum Nice Nord, Nissa Pantaï, la Fanfare l’Echo de la chaumière et Lou. Anche la Regina di Maggio sfilerà in un a manifestazione all’insegna dell’allegria e del buonumore.