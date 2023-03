Lo yuan digitale è uno strumento da guerra fredda?

C'è una forte concorrenza tra Stati Uniti e Cina. La Cina ha attivamente cercato di sostituire gli Stati Uniti nelle aree politiche, economiche e sociali globali. Recentemente, la Cina ha aumentato sempre più e attivamente i suoi investimenti nei paesi in via di sviluppo in Africa e in altre regioni. La Cina ha sponsorizzato molti progetti infrastrutturali in questi paesi attraverso prestiti, attirandoli dalla sua parte.

Gli Stati Uniti, d'altra parte, sono rimasti principalmente passivi in questa competizione. Pur non ignorando le strategie attive della Cina, gli Stati Uniti non hanno assunto un ruolo così attivo come vediamo assumere dalla Cina. Tuttavia, le persone non dovrebbero confondere questo con la debolezza. Abbiamo visto gli Stati Uniti imporre sanzioni commerciali contro la Cina e quest' ultima rispondere con mosse simili.

Caratteristiche di una guerra fredda

La guerra fredda è stata una guerra non convenzionale tra gli Stati Uniti e l'URSS. Questa guerra non prevedeva l'uso di armi reali o conflitti reali. Invece, era una guerra mentale o psicologica, con entrambe le parti che cercavano di superare in astuzia l'altra, specialmente nella costruzione e nell'espansione delle loro armi nucleari.

Confrontare l'attuale guerra valutaria tra Cina e Stati Uniti con la Guerra Fredda è facile. In primo luogo, come nella Guerra Fredda, coinvolge due potenze globali. Inoltre, la Cina è un paese comunista come lo era l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. I due poteri hanno punti di vista diversi su varie questioni, tra cui la governance.

In secondo luogo, l'attuale guerra valutaria tra Cina e Stati Uniti non sta avvenendo sul campo di battaglia convenzionale. Coinvolge la guerra strategica in cui ciascuna parte adotta strategie diverse per garantire che vinca. L'introduzione dello yuan digitale potrebbe essere vista come una di queste strategie per la Cina. Alcune persone potrebbero vedere lo Yuan digitale come un'arma della Guerra Fredda per la Cina.

Perché non è una guerra fredda

Ma vedere lo Yuan digitale come un'arma della Guerra Fredda potrebbe essere fuorviante. A livello globale, molti governi, compresi gli Stati Uniti, stanno prendendo in considerazione l'introduzione delle loro valute digitali della banca centrale (CBDC). Quindi, l'apertura dello Yuan digitale potrebbe essere parte della crescente tendenza globale senza reali intenzioni di usarlo come arma contro il dollaro USA.

Inoltre, a differenza della vera Guerra Fredda, che ha coinvolto attivamente entrambe le parti, l'attuale rivalità tra Stati Uniti e Cina ha un solo attore attivo, la Cina. Gli Stati Uniti sono rimasti principalmente passivi, senza strategie attive per dimostrare che è in una guerra valutaria con la Cina. E questo potrebbe non cambiare presto, considerando la situazione attuale.

Di cosa si tratta?

Se lo yuan digitale non è un'arma della Guerra Fredda, allora cos' è? In poche parole, è solo uno degli elementi della rivalità in corso tra le due mega potenze. La Cina sta attivamente spingendo lo Yuan digitale a diventare la valuta globale dominante in termini di scambi e come valuta di riserva globale.

E questo rende il rapporto tra i due paesi più di un'insurrezione. Questo perché sembra che la Cina stia cercando di sfidare e persino sostituire gli Stati Uniti come attore dominante nella finanza globale. La Cina ritiene di avere ciò che serve per raggiungere questo obiettivo, quindi il coinvolgimento attivo con l'introduzione dello Yuan digitale.