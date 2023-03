Un successo l’EVENTO TRUE [CYBER]CRIME organizzato dal Gruppo 3C

Nella splendida cornice del Palazzo Taffini di Savigliano si è svolto giovedì 23 marzo un importante evento sulla Cyber Security dal titolo “EVENTO TRUE [CYBER]CRIME” organizzato dal Gruppo 3C saviglianese in collaborazione col partner Cyberoo di Reggio Emilia.

Molte aziende piemontesi hanno preso parte all’evento rappresentate dai CEO (Chief Executive Officer, ovvero Amministratori Delegati), CIO (Chief Information officer ovvero i Responsabile della gestione strategica dei sistemi informativi) e CISO (Chief Information Security Officer, ovvero i security manager) che hanno contribuito a rendere la convention interattiva grazie anche all’impeccabile conduzione della giornalista Ilenia Arnolfo che ha fatto da moderatrice e dalla presenza del Commissario Saverio Bacco del C.O.S.C. (Centro Operativo Sicurezza Cibernetica e Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica) della polizia postale di Torino.

Ha introdotto la giornata Pier Carlo Bruno, Amministratore Unico del Gruppo 3C, che rispondendo alle domande della giornalista ha spiegato qual è la mission dell’Azienda e quale sia stato lo scopo dell’evento. Risposte molto apprezzate che hanno lasciato percepire la competenza, la forte crescita e certificazioni del Gruppo 3C oggi fortemente verticalizzato sulla sicurezza informatica e cyber security, specializzazioni che vedono l’azienda saviglianese come una delle principali aziende italiane nel settore.

Ha proseguito il commissario Francesco Bacco il quale ha spiegato molto chiaramente quali sono i caratteri e le peculiarità dei reati digitali ed in merito agli attacchi informatici, qual è lo scenario contemporaneo e gli attori coinvolti. Inoltre si è soffermato sulle prospettive di tutela dal cybercrime, prevenzione e investigazioni digitali. Un contributo molto apprezzato dalla platea perché da fornito una visione chiara ed uno scenario molto preoccupante.

Cyberoo, partner strategico del Gruppo 3C e unica azienda di Cyber Secueiry quotata in borsa, ha presentato la soluzione di MDR (Managed Detection & Response) la protezione più avanzata in campo per una difesa a 360° che ha attratto l’attenzione dei rappresentanti ed è stato il fulcro dell’evento.

Ha chiuso i lavori Maria Grazia Amighetti, Security Sales Manager del Gruppo 3C, che ha fatto una panoramica dei servizi di sicurezza informatica erogati dall’azienda saviglianese che opera in tutta la nazione, CEE ed extea CEE con soluzioni, piattaforme e servizi di primissimo livello mondiale.

Ricordiamo ai lettori che il Gruppo 3C è leader nella Cyber Threat Intelligence (CTI), che consiste nell'attività di raccolta di informazioni provenienti da varie fonti, principalmente deep web e dark web, in merito agli attacchi informatici che colpiscono o sono potenzialmente in grado di colpire la sicurezza delle aziende. E composto da un RED TEAM che ha lo scopo di simulare gli attacchi al fine di individuare le falle attraverso le quali gli hacker possono eludere i sistemi informatici per entrare nelle nostre aziende, e da un BLUE TEAM costituito da esperti in grado di fornire risposte e rimedi agli incidenti, con l'obiettivo promuovere migliorie atte a contrastare minacce e attacchi informatici.

Tutti coloro che fossero interessati ad approfondimenti o necessitassero di un confronto possono rivolgersi inviando una e-mail a info@gruppo3c.com

Sito internet https://gruppo3c.com/