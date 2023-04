La Cucina con i fiori: il podcast di Claudio Porchia

Molto più di una tendenza gastronomica: l'impiego dei fiori eduli come ingredienti nei piatti è un dato di fatto che conquista tanti palati, ma è soprattutto un micro-cosmo - con i suoi accorgimenti e i suoi segreti - sempre più alla portata di tutti. Colori vivaci, profumi delicati e sapori inaspettati, per un'esperienza culinaria unica e memorabile.

Per avvicinarsi a questo mondo e per coglierne gli aspetti variegati, il giornalista Claudio Porchia, presidente presidente dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza e direttore del Festival alassino, ha creato appositamente un podcast con molti consigli e indicazioni fondamentali. Visita TravelEat, il portale MoreNews dedicato all'enogastronomia, per ascoltare il podcast.

