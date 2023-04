Col de la Cayolle: da oggi riaperto al traffico. Una bella notizia per escursionisti e ciclisti

Buone notizie per quanti amano le escursioni a piedi, in moto o in bicicletta in montagna: oggi è stata riaperta, dopo la chiusura invernale, la strada del Col de la Cayolle.

Il Col de la Cayolle (2.326 m s.l.m.) collega, a nord, la valle dell'Ubaye con la valle del Bachelard e, a Sud, la valle del Var.

È anche il punto di transito tra il Dipartimento delle Alpi Marittime e il Dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza.

Tradizionalmente, il passo è chiuso al traffico durante l'inverno a causa del manto nevoso. Chiusa il 2 dicembre 2022, la strada del Col de la Cayolle è, da oggi, nuovamente accessibile per automobilisti e ciclisti.

La riapertura è legata allo scioglimento delle nevi nel tratto non sgomberato durante l'inverno tra la frazione di Estenc e il valico nel comune di Entraunes.

Oltre a collegare due dipartimenti, il Col de la Cayolle è anche un itinerario turistico apprezzato dagli sportivi. Dalla sua sommità sono accessibili vari sentieri escursionistici che consentono di godere di magnifici paesaggi.

Anche i ciclisti fruiscono di diverse opportunità: sono tantissimi gli appassionati intraprendono ogni anno l'ascesa del passo attraverso diversi percorsi. Il passo è stato anche attraversato 3 volte dal gruppo del Tour de France nel 1950, 1955 e 1973.