Quando parliamo di perfusione in bolo come facciamo in questo articolo intanto dovremo capire perché non tutti lo sanno che cosa si intende per bolo che praticamente è un impasto di cibo masticato,impastato e imbevuto di saliva che si forma in bocca prima della deglutizione e rappresenta la prima fase della digestione del cibo.

Per esempio si definisce bolo isterico invece quando c'è una sensazione di avere un corpo estraneo in gola che quindi provoca un senso di soffocamento, mentre se parliamo invece di medicina veterinaria come bolo si intende boccone che viene confezionato ricoprendo un medicinale con gelatina, così che l'animale non sente quel cattivo odore.

Però quello che interessa a noi relativamente all'argomento di questo articolo riguarda le cosiddette somministrazioni in bolo che spesso si eseguono in via endovenosa anche se poi esiste anche la possibilità di un bolo sottocutaneo o intramuscolare che viene utilizzato per somministrare per esempio dell’insulina e rapida per i diabetici o comunque serve per somministrare una terapia che arrivi subito nell'organismo della persona.

In poche parole stiamo parlando di una persona che può avere una qualche forma di patologia o magari aver subito un intervento chirurgico e comunque ha bisogno di questo tipo di somministrazione e ha bisogno soprattutto di professionisti sanitari che diano una mano da questo punto di vista.

Quindi possiamo parlare del caso di una persona che può ricevere questo tipo di aiuto magari all'interno di un ospedale o in una casa di cura dover ricoverato, da parte di infermieri o paramedici o medici.

Ma parliamo anche di un tipo di aiuto che potremmo ricevere per esempio da un infermiere a domicilio che è una figura professionale di cui spesso si parla,proprio perché è una figura importantissima per tante famiglie e per tanti pazienti che per qualche motivo non vogliono non si possono spostare dal loro domicilio. però hanno bisogno di aiuto e non solo per quanto riguarda questo tipo di perfusioni in bolo ma magari per tantissime altre cose.

Un infermiere a domicilio può dare un grande aiuto ad un paziente e alla sua famiglia.

In poche parole come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un infermiere a domicilio può dare un grande aiuto ad un paziente e alla sua famiglia e questo è sicuro.

Infatti non solo si occuperà di cose pratiche che riguardano in questo caso la somministrazione di medicinali vari. ma aiuterà la famiglia dando dei consigli per quando lui o lei non sono presenti in casa.

E a proposito di quest'ultima cosa che abbiamo detto comunque bisognerà mettersi d'accordo su quali giorni ci serve che viene questa persona e quindi se per esempio dovrà venire ogni giorno e per quante ore al giorno,cose che comunque influenzeranno anche quanto andremo a pagare per questo tipo di servizio.

Importante è non fermarsi alla prima persona con la quale parliamo nel senso che ci conviene comunque parlare con vari professionisti prima di scegliere quello che ci sembra più adeguato alle nostre esigenze e anche al nostro budget.