Cannes, la posidonia spiaggiata torna in mare per proteggere l’ambiente (Foto)

Tutela del Mediterraneo e lotta al riscaldamento globale, con questo obiettivo il Comune di Cannes si lancia in una nuova avventura, quella di reintrodurre tremila metri cubi di posidonia ormai morta nel loro ambiente naturale.

L’iniziativa viene realizzata con la tecnica del "clapage": la posidonia é una specie essenziale per l'ecosistema marino, anche quando é morta.

L’operazione, in corso fino al 25 aprile, consiste nel reintrodurre nel loro ambiente naturale le posidonie spiaggiate sulla costa di Cannes.

L’iniziativa è stata illustrata dal sindaco David Lisnard che ha ricordato come “la posidonia, anche morta, svolge un ruolo essenziale per il clima e per il Mediterraneo assorbendo anidride carbonica”.

La specie ha anche una funzione economica e di protezione del litorale poiché consente di combattere l'erosione delle spiagge.

Specie protetta del Mar Mediterraneo, le praterie di Posidonia sono una delle più importanti fonti di ossigeno nelle zone costiere per l'ecosistema (producono dai 14 ai 20 litri di ossigeno per metro quadrato il giorno). Il suo ruolo è fondamentale per la biodiversità marina poiché funge da riparo per i pesci, purifica l'acqua filtrando le sostanze in sospensione, stabilizza il carbonio e attenua il moto ondoso.

Così, dopo aver lasciato i banchi di Posidonia il più a lungo possibile, durante la stagione invernale, sulle spiagge per combattere l'erosione della costa, ora a Cannes si procede a reintrodurre queste specie vegetali in mare.

L’operazione si svolge per mezzo di una chiatta trainata, precedentemente caricata a Porto Canto. L’abbandono in mare viene effettuato in corrispondenza di una fossa sottomarina situata a 7 km a sud dell'isola di Saint-Honorat: in totale vengono restituiti al mare quasi tremila metri cubi di posidonia.