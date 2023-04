Studio 36, interventi di efficientamento energetico per la casa

L’aumento del costo dell’energia ha portato un numero crescente di utenti a valutare di eseguire degli interventi di efficientamento energetico per la casa. Trattandosi di un’attività delicata e che deve essere studiata nei minimi dettagli, è essenziale affidarsi a professionisti del settore: Studio 36 di Rieti, grazie alla propria competenza in materia, può fornire un supporto qualificato a chiunque desideri dare una svolta green alla propria abitazione.

I professionisti dell’efficientamento energetico domestico

Studio 36 è una società che offre anche interventi di efficientamento energetico per la casa. Il team qualificato si occupa di progettare le attività che hanno lo scopo di ridurre i consumi energetici di fabbricati sia privati, sia pubblici: il focus è infatti migliorare le performance degli involucri edilizi e, in generale, del sistema impianto. Tra i principali servizi collegati agli interventi di efficientamento energetico si ricordano i seguenti:

● diagnosi energetica e conseguente progettazione di interventi di efficientamento energetico.

● produzione della relazione tecnica ex. Legge n.10/1991, un documento previsto per la progettazione di nuove costruzioni, di interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione di primo e secondo livello.

● rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE), un documento obbligatorio per Legge tanto per la locazione, quanto per le trattative di vendita immobiliare.

Tra i vantaggi di scegliere Studio 36 c’è la assoluta professionalità con cui vengono eseguiti i lavori che seguono l’iter indicato di seguito:

● acquisizione di tutti i documenti relativi all’immobile di intervento, in particolare quelli che riguardano l’impianto e la sua configurazione prima dell’intervento previsto.

● rilievo dell’intero edificio attraverso specifica strumentazione all’avanguardia e in particolare con laser scanner 3D.

● misurazione dei parametri di trasmittanza attraverso strumenti come termoflussimetro professionale, secondo quanto previsto dalla ISO 9869. Questo dispositivo, infatti, permette di stimare con precisione la conduttanza termica della parete.

● esecuzione dell’indagine termografica con lo scopo di individuare le problematiche dell’involucro dell’edificio. Tutti gli studi vengono portati avanti nel rispetto della norma UNI EN ISO 9712.

● rilevamento di temperatura e umidità, ripetute ad intervalli di tempo definiti, attraverso i cosiddetti “Trigger point” ossia stazioni di misurazioni.

● caricamento dei dati all’interno dei software di progettazione edilizia 3D/BIM e costruzione di un modello energetico prima dell’intervento di efficientamento.

● estrapolazione dei carichi termici dell’immobile.

● progettazione degli interventi di miglioramento volti all’ottimizzazione delle prestazioni energetiche dell’edificio, con particolare attenzione al calcolo delle potenze da installare. In seguito viene formulata una stima dei costi previsti per la realizzazione dell’intervento.

● progettazione dell’impianto e dimensionamento della rete di adduzione e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria.

Perché investire nell’efficientamento energetico della propria abitazione

Migliorare le performance energetiche della propria abitazione attraverso interventi di efficientamento energetico comporta un investimento vantaggioso perché:

● permette di ridurre il costo della bolletta: dati i rincari dell’energia elettrica, migliorando le performance del proprio immobile consente di ridurre l’importo da corrispondere in bolletta. Solo per citare una delle tipologie di interventi che si possono attuare, il rifacimento degli infissi o la realizzazione di un cappotto termico consentono di ridurre la dissipazione di calore durante il periodo invernale e di aria fresca durante quello estivo.

● riduzione delle emissioni dannose: ottimizzando le performance energetiche del proprio immobile è possibile ridurre le emissioni di anidride carbonica e di sostanze dannose per la Terra, dando il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi ONU 2030.

● utilizzare energia rinnovabile: quando tra gli interventi di efficientamento energetico c’è anche la creazione di un impianto fotovoltaico con pompa di calore, non solo si riduce l’utilizzo di combustibili fossili, ma si aumenta l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

Tutti coloro che sono alla ricerca di una realtà affidabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico del proprio immobile può contare su Studio 36, una realtà che sperimenta personalmente i vantaggi dell’energia green: il nuovo stabile è interamente auto-alimentato attraverso un impianto fotovoltaico da 9kW. Inoltre, l’utilizzo di strumentazione all’avanguardia (quali laser scanner 3D, termocamere, termoigrometri a penetrazione e contatto, ma anche termoflussimetro e trigger point) e software di progettazione di ultima generazione rendono Studio 36 il partner ideale per il miglioramento delle performance energetiche del proprio immobile.

Redazione a cura di LinkEasy