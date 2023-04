Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

I prossimi giorni si preannunciano mutevoli su buona parte del Paese con rovesci temporaleschi che attraverseranno la Francia da ovest a est e appiattiranno i pollini al suolo. Attenzione però al forte vento che soffierà soprattutto da sud-ovest e favorirà la dispersione dei pollini nell'aria.

Le betulle stanno arrivando alla fine della fioritura e presto saranno solo un brutto ricordo per chi soffre di allergie. Il rischio di allergia sarà da medio ad alto a seconda della Regione, ma dovrebbe cre4scere la prossima settimana da basso a medio.

I pollini di quercia stanno guadagnando slancio e sono addirittura in cima alla lista dei pollini in diversi siti di misurazione, ma sono meno allergenici dei pollini di betulla con un rischio di allergia di livello medio-basso.

I pollini di platano rimangono presenti nell'aria anche se in diminuzione con un rischio di allergia che sarà da basso a medio a seconda delle Regioni. Attenzione ai micro aghi del platano che sono molto irritanti e possono provocare la tosse!

Nel Sud del Paese non piove e il rischio di allergia potrebbe raggiungere un livello elevato, come nell'Herault e nel Var, ad esempio per i pollini di parietaria (urticacee) che sono molto allergenici e molto presenti nell'aria.

Carpini, frassini, salici, pioppi e Cupressacee (cipressi) sono prossimi alla fine della fioritura con un rischio di allergia che non supererà il livello basso.

Il polline di graminacee, platani e acetosella continua ad aumentare quasi ovunque con un rischio di allergia variabile tra il livello basso e il livello medio.

I pollini delle pinacee (pino, abete, abete rosso) sono molto abbondanti nell'aria su gran parte del territorio e possono ingiallire le superfici esterne (automobili, marciapiedi, balconi, ecc.) ma, fortunatamente, non sono allergenici.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Quercia, rischio moderato

Parietaria, rischio moderato

Platano, rischio basso

Frassino, rischio basso

Graminacee, rischio basso

Pioppo, rischio basso

Cipresso, rischio basso