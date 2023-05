Vacanze in Calabria: 4 località imperdibili per l'estate 2023

La Calabria è una terra di contrasti, con un ricco patrimonio storico, culturale e naturalistico che la rende una meta ideale per le vacanze estive. Dalle spiagge incontaminate e dai paesaggi mozzafiato alle tradizioni e ai sapori unici, questa regione è pronta a regalarti esperienze indimenticabili e per questo motivo in questo articolo scopriremo insieme quattro località imperdibili da visitare durante le tue vacanze in Calabria nell'estate del 2023.

Preparati a immergerti in un'avventura fatta di mare, sole, cultura ed emozioni!

Tropea

Tropea, la perla del Tirreno, è una delle mete più ambite dai turisti che scelgono la Calabria per le loro vacanze.

Questa affascinante cittadina sorge su un promontorio a strapiombo sul mare, offrendo panorami mozzafiato e tramonti indimenticabili. Le sue spiagge di sabbia fine e acque cristalline sono il luogo ideale per rilassarsi e godersi il sole, mentre il centro storico, con i suoi vicoli stretti e le case colorate, è perfetto per immergersi nella storia e nella cultura locale.

Tropea è anche famosa per la sua gastronomia, con piatti a base di pesce fresco, cipolla rossa e peperoncino, che conquistano il palato dei visitatori.

Tra le esperienze da non perdere, c'è la visita al Santuario di Santa Maria dell'Isola, un'antica chiesa costruita su uno scoglio affacciato sul mare, simbolo della città e meta di pellegrinaggio.

Marina di Sibari

Marina di Sibari, situata sulla costa ionica della Calabria, è una località balneare rinomata per le sue spiagge dorate e le acque calme e trasparenti. Circondata da una rigogliosa pineta e da laghi costieri, questa zona offre un ambiente naturale ideale per trascorrere giornate all'insegna del relax e del divertimento in famiglia.

Oltre alle bellezze naturali, Marina di Sibari è anche un importante sito archeologico, con i resti dell'antica città di Sibari, fondata nel VI secolo a.C. e considerata una delle più ricche colonie della Magna Grecia.

Una visita al Parco Archeologico e al Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide permette di immergersi nella storia di questa affascinante civiltà e ammirare reperti unici.

Isola di Capo Rizzuto

L'Isola di Capo Rizzuto, situata sulla costa ionica calabrese, è una delle aree marine protette più estese d'Italia e una meta perfetta per gli amanti del mare e della natura.

Le sue spiagge, caratterizzate da sabbia dorata e scogliere frastagliate, offrono un'ampia varietà di paesaggi, ideali sia per gli appassionati di snorkeling e immersioni che per coloro che cercano semplicemente un angolo di paradiso dove rilassarsi.

L'Isola di Capo Rizzuto è anche un luogo ricco di storia e tradizioni. Il Castello Aragonese, situato su un promontorio a picco sul mare, è uno dei principali simboli della località e offre una vista panoramica mozzafiato sulla costa e sulle colline circostanti. Non mancano, inoltre, i caratteristici borghi e le chiese antiche, dove è possibile scoprire le tradizioni locali e assaporare la cucina tipica calabrese, a base di ingredienti genuini e sapori autentici.

Nicotera

Nicotera, situata nella parte meridionale della Calabria, è un'affascinante località che unisce mare, storia e cultura in un connubio perfetto. Il centro storico, arroccato su una collina, offre scorci suggestivi e panorami, regalando emozioni uniche a ogni passo.

Le spiagge di Nicotera Marina, con la loro sabbia fine e le acque limpide, sono l'ideale per trascorrere giornate di relax al mare, mentre gli amanti della cultura possono visitare la Cattedrale di Nicotera, con la sua imponente facciata e gli affreschi seicenteschi, e il Museo Diocesano, che conserva opere d'arte sacra di grande valore.

A questo punto non ti resta che prenotare la tua vacanza e preparare le valige: la Calabria ti aspetta per un’estate 2023 che sarà certamente meravigliosa.