Quando parliamo di derattizzazione ristorante parliamo di un qualcosa molto delicato e già lo è un intervento di derattizzazione in generale, però è indubbio che in alcuni locali aperti al pubblico dove addirittura si serve da mangiare è ancora molto più delicato.

Nel senso è quando si tratta di intervenire in un appartamento perché magari c'è il sospetto o la certezza che ci sono dei topi o Ratti o roditori e già un qualcosa di delicato e riguarda le persone che ci vivono all'interno.

Ma è indubbio che se invece parliamo di un ristorante si parla di tutela della salute pubblica perché all'interno ci saranno i dipendenti che hanno il diritto di lavorare in un ambiente sicuro e con dei propri ratti all'interno e sicuro non è e poi è anche una questione di salute pubblica, perché questi topi e Ratti potrebbero contaminare le riserve alimentari con tutti i rischi del caso per i clienti e quindi è un qualcosa su cui non si può transigere.

Nel senso che un imprenditore che è proprietario di un ristorante potrebbe voler risparmiare per tante questioni visto che le uscite sono molte per un'attività del genere, ma certo non si può permettere di risparmiare quando c'è coinvolto un qualcosa di così delicato come un intervento di derattizzazione, e anzi a dirla tutto dovrebbe avere un'impresa di riferimento da contattare anche per quanto riguarda eventuali incontri di monitoraggio per prevenire il problema.

Intanto la prima regola in questi casi è non perdere tempo e tentennare e contattare subito queste imprese nel settore anche quando c'è un minimo sentore e quindi magari abbiamo visto un unico topo semplicemente perché poi questi animaletti si riproducono molto rapidamente con tutti i rischi del caso, considerando che a parte la questione delle riserve alimentari di cui parlavamo, che comunque sono veicoli di malattie infettive e quindi non possiamo scherzare.

Per telefono non è possibile fare una valutazione dell'infestazione in corso di ratti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte magari un cliente vorrebbe avere una valutazione dell’ infestazione in corso di ratti per telefono ben sapendo che non è possibile, ma la vorrebbe per avere un preventivo di quanto va a spendere.

Mentre in realtà la valutazione del livello di infestazione all'interno di un ristorante può essere effettuata solo di persona con un sopralluogo e a quel punto dopo questa valutazione si potranno predisporre delle tecniche, e utilizzare dei prodotti per allontanare definitivamente questi animali infestanti.

Chiaramente ogni caso è a sé e poi ogni impresa nel settore avrà le sue tecniche e quindi ci sarà anche l'utilizzo delle trappole o delle esche, mentre alcuni utilizzano degli specifici prodotti e sostanze chimiche che comunque devono essere sicure e devono essere approvate dal Ministero della Salute.

Inoltre le imprese quando vanno in un ristorante e poi specificheranno quali sono le misure preventive che riguardano Intanto una pulizia regolare del locale per evitare dei residui di cibo o rifiuti e anche la sigillatura di eventuali punti di ingresso.