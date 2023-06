Basket, Monaco batte Bourg-en Bresse e vola in Finale della Betclic Elite

Battendo per la terza volta consecutiva la squadra di Bourg-en Bresse (71-85 il risultato ottenuto in gara3 sul campo degli avversari), il Roca Team Monaco si è guadagnato l’accesso alla Finale della Betclic Elite, campionato di serie A1 di basket francese maschile.

I monegaschi affronteranno la vincente della sfida tra Boulogne Levallais e Asvel, con i primi avanti 2-1 nella serie.

Monaco ha staccato il biglietto nella serata di ieri, sabato 3 giugno, continuando nel suo percorso immacolato in una stagione fantastica. Primi nella stagione regolare, gli uomini di Sasa Obradovic hanno compiuto il loro miracolo sportivo nell’Euroleague riuscendo a spuntarla sl Maccabi Tel Aviv in gara-5 dei Quarti dopo quattro interminabili ed avvincenti sfide, portando la squadra del Principato per la prima volta nella sua storia alla Final Four della competizione internazionale.

Alla Zalgirio Arena di Kaunas, in Lituania, il quintetto monegasco ha chiuso al terzo posto. Dopo aver perso la semifinale con l’Olympiakos Atene, i biancorossi hanno compiuto l’impresa di battere il Real Madrid nella finalina per il terzo posto guadagnandosi il podio.

Ora l’avventura continua nei playoff, alla ricerca del primo scudetto.

Un tourbillon di risultati che sta portando grande entusiasmo e interesse verso il basket nel Principato: sempre più spesso il Gaston Medecin è gremito in ogni ordine di posti, segno che in un’annata non troppo foriera di soddisfazioni per l’AS Monaco nella Ligue 1 di calcio, i successi sotto canestro di Yakuba “Yak” Ouattara e compagni rappresentano la valida alternativa sotto il profilo sportivo.

Non a caso, ad assistere alla “bella” contro Tel Aviv era presente anche SAS il principe Alberto II, da sempre primo tifoso della squadra di calcio del Principato.

