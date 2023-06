Desideri fare shopping a Nizza nei mesi di luglio e agosto ma non sai dove andare? Su Nice Shopping le Mag puoi trovare tutte le informazioni che cerchi!

Nizza, capitale della Costa Azzurra, è visitata ogni anno nel periodo estivo da un buon numero di turisti, che vengono a godere del suo clima mite, del suo mare, della sua storia, della sua architettura, ma soprattutto della sua gastronomia e shopping! Infatti, Nizza offre una vasta gamma di opzioni per lo shopping e la gastronomia, dalla zona centrale alla collina del Castello, dalle vie pedonali del centro al porto. C'è qualcosa per tutti i gusti!

Esplora i quartieri della città, dai mercati tradizionali ai grandi centri commerciali, e trova ciò che ti fa battere il cuore. Scoprirai tesori autentici in ogni angolo della città.





I commercianti e gli artigiani sono il cuore pulsante della città

Scopri le attività commerciali di Nizza e immergiti nella loro storia, passione e consigli per un'esperienza di shopping indimenticabile con Nice Shopping le Mag , il sito ufficiale di Nice Shopping! Se stai cercando una boutique, un ristorante, un’occasione per fare buoni affari o nuovi indirizzi per la tua prossima giornata di shopping, Nizza ti accoglie sotto il sole della Costa Azzurra con i suoi 6 000 negozi. Dalle botteghe tipiche della città vecchia alle splendide boutique delle vie del centro, passando per i variegati negozi dei suoi numerosi quartieri, alla moda o tradizionali, le possibilità a Nizza sono davvero infinite. Ritrova tutte le informazioni pratiche, le ultime attualità sugli svaghi, sugli eventi, le offerte più interessanti e molti altri consigli per preparare al meglio la tua prossima estate di shopping nella capitale della Costa Azzurra negli articoli su Le Mag Nice!





Un mix di sapori locali e internazionali in cucina

Nizza è un paradiso per gli amanti della gastronomia, con una ricca storia culinaria che combina influenze mediterranee e transalpine. Che tu preferisca pranzare, cenare o fare brunch, la città offre una vasta selezione di ristoranti dove deliziare il tuo palato. Scopri i migliori indirizzi per ogni occasione a Nizza!