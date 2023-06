L'esperto consiglia: evitare di fare abbuffate e detox prolungati per un'alimentazione sana

Mantenere una dieta equilibrata è importante per il benessere fisico e mentale. Evitare grandi abbuffate e adottare un regime alimentare moderato può essere la chiave per sentirsi meglio ogni giorno. Ecco le raccomandazioni di Edoardo Tacconi, esperto in nutrizione umana e scienze motorie, e divulgatore per Gensan, azienda di integratori per lo sport.

L'esperto consiglia che una dieta equilibrata deve diventare un'abitudine naturale e automatica nella vita quotidiana. “Una dieta sana ed equilibrata – sottolinea Tacconi - richiede la scelta di cibi naturali, non processati industrialmente e facili da digerire. Non dovrebbe essere un'eccezione decidere di mangiare insalata e pollo a partire da domani.

È importante fare scelte alimentari equilibrate e non cadere nell'eccesso. Alternare giorni di abbuffate a giorni in cui si mangia solo yogurt non è una pratica consigliabile. Il Dottor Tacconi evidenzia che: "molte persone continuano a praticare la riduzione calorica e il detox come una routine, ma è importante farlo sempre sotto la supervisione di un professionista in campo nutrizionale".

In questa stagione, è importante includere nella nostra dieta alimenti che siano perfetti per questo periodo dell'anno e che possano offrire una vasta gamma di sapori ed esperienze culinarie. In questo periodo – fa presente l’esperto - è opportuno includere nella nostra dieta alimenti che si adattino meglio alle temperature più calde e che offrano una vasta gamma di opzioni. Non sottovalutate la frutta e includetela nella vostra alimentazione come priorità, prima della pasta, del riso e del pane”.

Per mantenere un peso forma sano, è importante integrare una pratica sportiva costante nella propria routine alimentare. Trovare l'attività fisica che più ci appassiona può renderla ancora più gratificante. Tacconi sottolinea ancora:" E' importante scegliere uno sport che rispecchi le nostre preferenze per mantenere la salute mentale e fisica. Inoltre, è fondamentale che l'attività scelta aiuti a tonificare i muscoli e migliorare la capacità cardio respiratoria per il benessere del sistema cardiovascolare".

È fondamentale ricordare l'importanza di reintegrare correttamente ciò che viene bruciato durante l'attività sportiva. Il consiglio del dottor Tacconi è molto chiaro anche in questo caso: Dopo aver bevuto sufficiente acqua, potrebbe essere utile assumere un integratore a base di vasodilatatori naturali come il Nobeet per migliorare la circolazione sanguigna e l'apporto di nutrienti ai muscoli durante l'attività fisica. In aggiunta, suggerirei di integrare anche gli EAA Plus, una combinazione di aminoacidi essenziali con vitamine e minerali per supportare un allenamento intenso e ottenere risultati migliori”.