Nizza, in vendita l’ultimo appartamento abitato da Henri Matisse (Video e Foto)

E’ sufficiente versare qualcosa di meno di 2 milioni e mezzo di euro, sempre che la concorrenza non faccia lievitare il prezzo, per diventare proprietari dell’ultimo luogo ove abitò Henri Matisse sede anche del suo studio.



Si tratta di una grande camera matrimoniale, una seconda di dimensioni più ridotte, una sala da pranzo e due bagni, ubicati sulla collina di Cimiez a Nizza, nel luogo più prestigioso, il Palais Regina, un tempo conosciuto come Excelsior Hôtel Regina.

Un appartamento al terzo piano con una vista strepitosa, un enorme parco e, a pochi passi, il Musée Matisse, tanto per rimanere in tema.

A mettere in vendita l’appartamento, al costo base di 2,48 milioni di euro è stata l’ Agence Côte d’Azur Sotheby’s International Realty di Nizza.







Si tratta, spiega l’agenzia, di un appartamento di lusso e storico in una delle residenze più prestigiose di Cimiez.

Nizza annovera diversi edifici iconici della Belle Époque, La Regina, nel cuore di Cimiez, nasconde una piccola parte del patrimonio storico e culturale della città di Nizza.

Al terzo piano della parte centrale di questo edificio, quello abitato da Matisse è un magnifico appartamento climatizzato di 5 locali di oltre 165 m2 tutti sulla facciata sud, con 4 grandi portefinestre e un bovindo, che offre una vista eccezionale sulla città di Nizza, sul mare e sulla Baie des Anges.

Una grande cantina e un garage doppio nel cortile della residenza completano il comfort di questo eccezionale appartamento.





Descrizione generale

Tipo di immobile: appartamento

Superficie: 165 mq

Locali: 5

Camere da letto: 2

Bagni: 1

Bagno con doccia: 1



Ubicazione

Città: Nizza

Quartiere: Cimiez

Vista: mare, aperta,

Nelle vicinanze: Centro commerciale, Centro città, Scuola, Mare

Trasporti: aeroporto, autostrada, tram



Descrizione aggiuntiva

Anno di costruzione: 1897

Riscaldamento: autonomo, pompa di calore, elettrico

Ascensore: sì

Balconi: 4

Parcheggio: 1

In comproprietà: 113 lotti



Informazioni finanziarie

Prezzo: euro 2.480.000

Commissioni del venditore

Importo medio annuo della quota di spese correnti: 7.032 euro.