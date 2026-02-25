Casa troppo fredda (o troppo calda)? Ecco qual è la temperatura legale e cosa può fare l’inquilino

Qual è la temperatura corretta da garantire in un’abitazione? Quando il riscaldamento può dirsi insufficiente o, al contrario, eccessivo e quali sono i diritti dell’inquilino? Ecco cosa prevede la normativa e quali passi compiere in caso di problemi.



La soglia minima: almeno 18 gradi al centro di ogni stanza

In linea generale, un impianto di riscaldamento è considerato insufficiente quando non consente di raggiungere almeno 18°C al centro di ciascun ambiente dell’abitazione.



Per gli immobili con permesso di costruire depositato dopo il 1° giugno 2001, la temperatura deve poter essere mantenuta stabilmente a 18°C in ogni stanza.

Se ciò non avviene, l’inquilino ha diritto di chiedere al proprietario un intervento per adeguare l’impianto.



Attenzione però: se la temperatura minima di 18°C è garantita, l’inquilino non può pretendere un aumento. Qualora decidesse di installare un riscaldamento supplementare per maggiore comfort, i costi restano a suo carico.



Il limite massimo: media non oltre i 19 gradi

Non esiste solo un limite minimo, ma anche uno massimo. In un alloggio riscaldato, la media delle temperature di tutte le stanze non può superare i 19°C.



Un impianto che non consente di oltrepassare questa media non può quindi essere considerato difettoso.



La temperatura va misurata:

al centro della stanza

a 1,5 metri dal pavimento

considerando la temperatura dell’aria

Per calcolare la media complessiva occorre ponderare la temperatura di ciascun ambiente in base al suo volume.



Esempio pratico di un appartamento con due stanze

Stanza 1: 18°C, volume 20 m³

Stanza 2: 19°C, volume 25 m³



Si moltiplica ciascuna temperatura per il rapporto tra il volume della stanza e il volume totale (45 m³).

Il risultato finale sarà una temperatura media di 18,6°C, quindi conforme ai limiti.



Cosa fare se il riscaldamento è insufficiente (o eccessivo)

Se un controllo evidenzia una temperatura troppo bassa o troppo alta, l’inquilino deve:

Inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario (o all’agenzia che gestisce l’immobile), segnalando la situazione e chiedendo la regolazione dell’impianto.

In caso di mancata risposta, può rivolgersi al giudice competente per le controversie sulla locazione.



Il giudice, valutando il caso concreto, può anche disporre sanzioni o risarcimenti per il danno subito dall’occupante.



Un consiglio pratico

Se si ha la sensazione che in casa faccia troppo caldo o troppo freddo, è possibile effettuare un controllo autonomo della temperatura, oppure incaricare un tecnico, a proprie spese, per avere una misurazione ufficiale su cui basare eventuali contestazioni.



Garantire una temperatura adeguata non è solo una questione di comfort, ma anche di rispetto degli obblighi contrattuali e di legge. Conoscere i propri diritti è il primo passo per tutelarsi, sia da inquilini sia da proprietari.





