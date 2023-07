Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANDON

SINE DIE

Martedì 25 luglio 2023 ore 18,30

Place Victorin Bonhomme



ANTIBES

Fino al 21 luglio - 62 è JAZZ À JUAN - Pinède Gould

Agli occhi delle star di tutto il mondo, la pineta di Gould è l'immagine di ciò che può rappresentare la Scala a Milano per un cantante lirico: una conferma e un incontro eccezionale con il pubblico. Decano dei festival jazz in Europa, "Jazz à Juan" rimane un meraviglioso palcoscenico dove si mescolano tutte le tendenze. Popolare o elitario spesso i giovani talenti che si sono esibiti sono diventati famosi.



Dal 22 al 23 luglio - Fête de la Marie Madeleine - Place Jean Aude



Sabato 22 luglio - Le Grand Bleu - Ciné Concert - Pinède Gould - Ore 21



Domenica 23 luglio – Décadance - Pinède Gould



Dal 24 luglio al 11 agosto - Stage Multi-activités en plein air – Luoghi diversi



Martedì 25 luglio - Festival d'art sacré d'Antibes - Chapelle St Bernardin - Ore 18



Mercoledì 26 luglio - Panique au ministère - Espace Fort Carré – Ore 21



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese - Ogni martedì e giovedì alle 9,30, tranne il 13 alle 10.

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – Tutti i giovedì alle 14.30.

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: ogni lunedì alle 9,30

Visita guidata al Street Artogni mercoledì alle 9.



Exposition Graphic Garden - Pierre Heintz - Galerie Le Garage- Fino al 20 luglio 2023



Exposition IsraéliJazz de Raphaêl Perez - Palais des Congrès Antipolis – Fino al 23 agosto 2023



Exposition "Laisser sa trace" - Musée d'Archéologie et Fort Carré

Fino al 31 agosto 2023

À Lieux multiples (Voir description)

Exposition "Adaptation in rerum natura"

Fino al 17 settembre 2023

Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption

Entrée libre

Villa Thuret, 90 Chemin Gustave Raymond



Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Du 1 Juillet jusqu'au 5 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Exposition "Laisser sa trace"

Fino al 31 agosto 2023

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE, Bastion Saint-André

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,5 €

FORT CARRÉ, Avenue du 11-novembre

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,5 €

ASPREMONT

Hot Club de Corse

21 luglio 2023 ore 21

Jardins Caravadossi

BAIROLS

La Banda a Cana

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Place du Village



BEAULIEU SUR MER

I NOTTURNI DI BEAULIEU-SUR-MER, CONCERTO

FINO AL 30 AGOSTO 2023

Ogni mercoledì alle 19.00 fino al 30 agosto, godetevi un concerto sulla terrazza. Non dimenticate di prenotare i vostri posti presso i ristoratori di Piazza Marinoni.

Place Marinoni



EXPOSITION : GENEVIEVE BOZEC

FINO AL 29 LUGLIO 2023

Carta, strappata, tagliata, arrotolata, piegata, incollata... Legno, per lo più legno di deriva gettato e levigato dal mare: ricordi di istanti dimenticati.

Legami di ogni tipo: cotone, raso, lino per legare le cose e dare un senso, per non perdere il filo della storia...

Geneviève Bozec lavora con fili che si attorcigliano e sono attorcigliati, che si annodano, che si snodano all'infinito nella loro rappresentazione simbolica dello scorrere del tempo e che, come la scrittura, ci raccontano una storia.

L'Atelier - Beaulieu-sur-Mer

50 bd Maréchal Leclerc

MOSTRA MARIA CALLAS: UN’ICONA MODERNA – VILLA KERYLOS

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

In occasione del centenario della nascita di Maria Callas, il Centre des Monuments Nationaux presenterà a Villa Kérylos numerosi manufatti che testimoniano il successo e le tappe importanti della vita della grande cantante Maria Callas.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BEAUSOLEIL

GoldNBack

21 luglio 2023 ore 21

Place de la Libération



BELVEDERE

LA FÊTE DES ÉTOILES

Sabato 22 luglio 2023 dalle 22 alle 2.

Relais des Merveilles



BÉZAUDUN-LES-ALPES

Spoon

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Place des Tilleuls



BIOT

Soul Station

Lunedì 24 luglio 2023 ore 21

Jardin Frédéric Mistral



BOUYON

Récital pianistique du lauréat du Concours International Samson François

21 luglio 2023 ore 21

Église



BREIL-SUR-ROYA

CARNABY STREET BEATLES ET STONES " On the Run "

21 luglio 2023 ore 21

Chapiteau de l'Espace Loisirs



CAGNES SUR MER

UN SOIR CHEZ RENOIR, CONCERTO

Fino a giovedì 20 luglio 2023, tutti i lunedì, martedì, giovedì e domeniche.

Jardins du Musée Renoir



PROMENADE EN FÊTE, FUOCHI D'ARTIFICIO

Sabato 22 luglio 2023.

Rendez-vous pour une soirée festive sur le bord de mer piéton avec scènes musicales et un feu d'artifice tiré à 22h15. Animations gratuites pour les enfants.

La 2ème édition le 12 août !

Promenade de la Plage



JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

FINO ALL'8 SETTEMBRE 2023

Place du château - Haut-de-Cagnes



EXPOSITION ADN – UNE CHAÎNE DE CRÉATEURS

FINO AL 05 NOVEMBRE 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



EXPOSITION SUZY SOLIDOR

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château Musée Grimaldi

Haut-de-Cagnes



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CAILLE

Soirée américaine de l'Orchestre Philarmonique de Nice

Mercoledì 26 luglio 2023 ore 18,30

Église de Caille



CANNES

ANIMATIONS, VISITE APRÈS SOLEIL

GIOVEDì 20 LUGLIO 2023 ORE 16,30

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



NOCTURNES CANNOISES - PROMENADE JEAN HIBERT

GIOVEDì 20 LUGLIO 2023 D ALLE 19 A MEZZANOTTE

Boulevard Jean Hibert, Cannes



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - UN TOUR DU MONDE EN 60 MINUTES

Venerdì 21 luglio 2023 ore 10,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



SPECTACLE, ROZZI - ÉTATS-UNIS FUOCHI D'ARTIFICIO

Venerdì 21 luglio 2023 ore 22

baie de Cannes



ANIMATIONS, FÊTE DE LA SAINT-CASSIEN

DA SABATO 22 LUGLIO A DOMENICA 23 LUGLIO 2023

Fête patronale de la Saint-Cassien avec au programme :

Samedi 22 juillet

10h30 - Défilé des groupes folkloriques : Espérance de Cannes, Académie Provençale de Cannes, Académi dou Miejour, Flour d’Inmourtalo, Estello Aubanenco

Lieux : au quai Saint-Pierre, sur l'esplanade de la Pantiero, sur les Allées de la Liberté, au marché Forville et devant l'hôtel de Ville.

11h30 - Aubade provençale à Monsieur le maire et dépôt de gerbes au monument aux morts

Lieu : Parvis de l'Hôtel de ville, 1 place Bernard Cornut Gentille à Cannes.

21h - Concert de Liane Foly "I love jazz" proposé par la mairie de Cannes

Lieu : butte de Saint-Cassien, 259 avenue Francis Tonner, Cannes La Bocca, près de l’aéroport.

Dimanche 23 juillet

Lieu : butte de Saint-Cassien, 259 avenue Francis Tonner, Cannes La Bocca, près de l’aéroport.

11h - Messe provençale en plein air célébrée par le Père Nikodem Boldys, chantée par l’Academi dou Miejour et l’Académie Provençale de Cannes.

12h - Danse de la Souche, exécutée par l'Académi dou Miejour et l'Académie Provençale de Cannes.

13h - Pique-nique tiré du sac suivi de la participation de l'Académi dou Miejour et l'Académie Provençale de Cannes.

15h30 - Balèti (bal musette) avec les musiciens de l'orchestre Charms.



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - ESPLANADE PANTIERO

Martedì 25 luglio 2023 dalle 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero, Cannes



ANIMATIONS, PLACE DU MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 26 luglio 2023 dalle 19 a mezzanotte

Place Paul Roubaud



EXPOSITION, ROMY SCHNEIDER, L'EXPOSITION

Dans le cadre du 8e Musée éphémère du Cinéma

Fino al 27 agosto 2023

Horaire:Tous les jours de 14h à 22h

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES

Fino al 31 agosto 2023 dalle 19 a mezzanotte

Les mardis soirs - Esplanade Pantiero

Les mercredis soirs - Place du marché de La Bocca

Les jeudis soirs - Boulevard Jean Hibert



CANNES FAIT LE MUR

Avoir vingt ans sur la Croisette !

Fino al 31 agosto 20232

Pour l'occasion, douze toiles géantes viennent à nouveau habiller de nombreux murs pignons à travers la commune. Avec la série de bâches aériennes installées dans la rue d'Antibes, ces affiches en PVC ou micro-perforées, offrent une véritable promenade artistique, festivalière et 100 % cannoise.

Uma Thurman (24 ans en 1994) accompagnée de Samuel J, Jackson, Maria de Medeiros, Quentin Tarantino, Bruce Willis, John Travolta - Hôtel de ville ;

Xavier Dolan (23 ans en 2012) - Lycée Jules Ferry ;

Grace Kelly (25 ans en 1955) accompagnée de Jean-Pierre Aumont et Jacques Semas - Hôtel Cannes Riviera ;

Anny Duperey (21 ans en 1968) - Hôtel Renoir ;

Laetitia Casta (20 ans en 1998) - Espace Ranguin ;

Pierre Niney (25 ans en 2014) accompagné de Natasha Andrews - Entrée de ville par Cannes La Bocca ;

Ludivine Sagnier (26 ans en 2006) et Gaspard Ulliel (21 ans en 2006) - Cinéma Les Arcades ;

Claudia Cardinale (23 ans en 1961), Romy Schneider (23 ans en 1962) et Alain Delon (26 ans en 1962), Claude Lelouche (29 ans en 1966) accompagné d'Anouk Aimée, Scarlett Johansson (20 ans en 2005), Adèle Exarchopoulos (21 ans en 2015) - Rue d'Antibes.



ÉVÉNEMENT SPORTIF, SAISON DE PELOTE BASQUE 2023

Fino al 1° settembre 2023 ore 21

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



EXPOSITION, MIN JUNG-YEON - EFFLUVES D’UN TEMPS ÉPHÉMÈRE

Fino al 3 settembre 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - VILLA DOMERGUE

Fino al 18 settembre 2023

Horaire: De 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, VILLA DOMERGUE

Jean-Gabriel et Odette Domergue à Cannes

Fno a lunedì 18 settembre 2023

Horaire:De 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, LES ENFANTS DE E. BELLINI

Fino al 29 settembre 2023

Musée, Chapelle Bellini, Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris



EXCURSION, VISITE GUIDÉE - FORT ROYAL DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 30 settembre 2023

Più visite al giorno

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, PRISONNIERS EN TERRE D'EXIL

L'Île Sainte-Marguerite au temps de la conquête de l'Algérie, 1841-1884

Fino a domenica 29 ottobre 2023

Horaire(s) :

JUIN À SEPTEMBRE : Lun - Dim : 10h - 17h45

OCTOBRE : Lun : fermé / Mar - Dim : 10h30 - 13h15 et 14h15 - 16h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, CHAMANES - DIALOGUES AVEC L'INVISIBLE

Fino a venerdì 10 novembre 2023

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CAP-D'AIL

MARIUS

Giovedì 20 luglio 2023 ore 21

Amphithéâtre de la Mer



CONCERT : “DON’T GIVE UP”, TRIBUTE TO PETER GABRIEL & KATE BUSH

Sabato 22 luglio 2023 alle 21.

Amphithéâtre de la Mer

1 Av. Marquet



ANIM’ÉTÉ

Fino al 25 AGOSTO 2023

Plage Marquet

06320 Cap-d'Ail

FRANCIA



CARROS

LA TOURNÉE DU RIRE – LES NUITS DE LA VILLA

Venerdì 21 luglio 2023 dalle 21 alle 0.

La tournée du rire torna per la sua terza edizione e girerà tutto il sud della Francia con Jovany saltimbanque, i 2 comici 100% SUD Eric Collado, Marco Paolo e l'imitatore Gerald Dahan.

Ingresso libero - Camioncino in loco

Carros Village

Amphithéâtre de la villa Barbary

1 Caro Resistenci



FORMIDABLE ! AZNAVOUR – LES NUITS DE LA VILLA

Sabato 22 luglio 2023 dalle 21 alle 0.

Formidabile! Aznavour ci riporta nelle strade di Parigi all'epoca de "La Bohème", per raccontare l'incredibile carriera di Charles Aznavour attraverso le sue grandi canzoni.

Carros Village

Amphithéâtre de la villa Barbary

1 Caro Resistenci



EXPOSITION DE ROCHE ET D’EAU

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Due artisti, due approcci, una proposta comune frutto di un lungo percorso e di una complicità tra due linee di ricerca complementari.

Guardando al territorio attraverso la creazione artistica dall'angolo della natura e del rapporto con l'ambiente, questo lavoro è il risultato di una residenza nel cuore dei paesaggi del Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur.

Centre international d’art contemporain

CIAC – Place du Château



CASTAGNIERS

La Femme du Boulanger - Cie Théâtre du Verseau

20 luglio 2023 ore 21

Place de la Mairie



CAUSSOLS

Chapiteau Emilie Hedou Trio

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Le Pré des Loisirs -



CHÂTEAUNEUF-GRASSE

VINTAGE DRIVE

Lunedì 24 luglio 2023 ore 21

Jardins de la Chapelle du Brusc



CONSÉGUDES

Place Louis Revel Cyril Galamini & the Swingin Mustard

Sabato 22 luglio 2023 ore 21



CONTES

Thomas Vaccarri's Band

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Théâtre de Verdure



COURSEGOULES

Histoire d'un pasteur au pays des Merveilles - Mar E Mountagnos

Domenica 23 luglio 2023 ore 21

Chapiteau



CUÉBRIS

Penny Mac Quartet

21 luglio 2023 ore 21

Place de l'Ormeau



DRAP

BORN IN UK

21 luglio 2023 ore 21

Espace Jean Ferrat



THE LOW BUDGET MEN

Mercoledì 26 luglio 2023 ore 21

Espace Jean Ferrat



ÈZE

ONE WOMEN SHOW STÉPHANIE PAREJA, TEATRO

Sabato 22 luglio 2023 dalle 21 alle 22:30.

Èze



Féminin Ferré

Domenica 23 luglio 2023 ore 21

Jardin Exotique d'Eze



EXPOSITION NATHALIE LE GUILLOU

FINO AL 23 LUGLIO 2023

Èze



FALICON

LE BLUFFEUR - Cie des Sylves

21 luglio 2023 ore 21

Place Bellevue



GATTIÈRES

FATALE CARMEN

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Amphithéâtre



GILETTE

La Banda a Cana

21 luglio 2023 ore 21

Place René Morani



GRASSE

Harpes & Électro

Lunedì 24 luglio 2023 ore 21

Cours Honoré



GRÉOLIÈRES

Jack & the Kings

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Station de Gréolières les Neiges



GOURDON

JAZZ & DIVAS

20 luglio 2023 ore 21

Place de Gourdon



GUILLAUMES

Le Farfalle Della Notte

Domenica 23 luglio 2023 ore 21

Place du Général de Gaulle



ISOLA

OTTA

Martedì 25 luglio 2023 ore 21

ISOLA 2000 : Chapiteau



COPERTURE IN ALTO

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Trampolino di lancio musicale

Ogni sabato dell'estate 2023 (tranne l'8 luglio). Concorso musicale amatoriale in collaborazione con France Bleu Azur.

In palio: una registrazione in studio; una trasmissione su francebleu.fr; un concerto a Isola 2000.

Isola 2000



LA BOLLÈNE-VÉSUBIE

Groupe "sang pour sang Johnny"

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Chapiteau



LA BRIGUE

Emilie Hedou Trio

21 luglio 2023 ore 21

Chapiteau Place de Nice



LANTOSQUE

Gipsy Princes

Martedì 25 luglio 2023 ore 21

Chapiteau (Préau)



LE BROC

FESTIVAL DU PEU

FINO AL 30 LUGLIO 2023

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LA PENNE

Histoire d'un pasteur au pays des Merveilles - Mar E Mountagnos

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Place Luigi Durand de la Penne



LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Compagnie Elégance - From Broadway To Paris

Lunedì 24 luglio 2023 ore 21

Espace Culturel et Sportif du Val de Siag



UN FLIRT EVIDEMMENT

Mercoledì 26 luglio 2023 ore 21

Espace Culturel et Sportif



LA TRINITÉ

Choeurs célèbres d'opéra du Choeur de l'Opéra de Nice

21 luglio 2023 ore 21

Sanctuaire Notre Dame de Laghet



LA TURBIE

Les hommes préfèrent les emmerdeuses

21 luglio 2023 ore 20,30

Trophée des Alpes



LE BROC

FESTIVAL DU PEU, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 LUGLIO 2023

Dans le village - Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LE ROURET

SUN RECORD BAND

21 luglio 2023 ore 21

Parvis de l'Espace Culturel



L'ESCARÈNE

CARNABY STREET BEATLES ET STONES " On the Run "

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Place Carnot



LE TIGNET

Le Farfalle Della Notte

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Place Dubois



LEVENS

Harpsody Orchestra

20 luglio 2023 ore 21

Le Rivet



“LES VENDREDIS DE LA PLACE” DU 21 JUILLET

Venerdì 21 luglio 2023

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 23.

““Les Vendredis de la Place” 21 Juillet à partir de 20 heures

“MUSIC LIVE” avec le groupe “DUAL THEORY”

Pop-Rock-Blues

Levens



EXPOSITION: LAURENCE BESSAS JOYEUX

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

La Galerie du Portal

1 Place Victor Masseglia



LIEUCHE

Féminin Ferré

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Chapiteau



MALAUSSÈNE

LES MURS ONT DES OREILLES - Cie La Troupe du Rhum

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

La traverse



MANDELIEU-LA-NAPOULE

OTTA

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Parc Robinson



MARIE

Hot Club de Corse

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Place du Village



MENTON

Fête des Bazaï

La zuppa dei Bazai (zuppa di pistou) offerta alla popolazione è una tradizione Mentonenese organizzata da Mentone Plus, il servizio di animazione del CCAS de la Ville e l'associazione A Cioccoula. Animazione Thierry NOLL.

Non dimenticate le posate!

Nel 1700, la guerra di successione spagnola devastò la regione. La carestia regnava su Mentone.

Cosa fare? Morire di fame o cercare di rifornire il paese?

Uomini di buona volontà si dedicarono. Su un Chebec di fortuna presero il mare e, nonostante i corsari, si accalcarono verso Genova. Anche lì la carestia imperversava. Per ogni cibo restavano solo dei piccoli fagioli marroni «bazai» che riportarono il 2 agosto. Ad ogni angolo di strada, grandi calderoni sono installati in cui i mentonesi... Leggi di più

Giovedì 20 Luglio

Esplanade des Sablettes



Soirée cloclo

Venerdì 21 Luglio

Esplanade des Sablettes



Ninja parc

Venerdì 21 Luglio ore 19

Jardin Elisée reclus



Menton aux couleurs de l'Afrique

Sabato 22 Luglio dalle 18 a mezzanotte

Esplanade Francis Palmero



74° Festival di Musica di Mentone - Igudesman & Joo

Aleksey Igudesman e Hyung-Ki Joo sono due musicisti classici che, con i loro spettacoli esplosivi che combinano commedia, musica classica e cultura pop, hanno messo il pubblico sottosopra a piacimento.

Martedì 25 Luglio ore 21

Place de l'église

Parvis de la Basilique Saint Michel



Nikolaï Lugansky

74° Festival di Musica di Mentone - Nikolaï Lugansky

Nikolaï Lugansky è un pianista russo che ha collaborato molto presto con le migliori orchestre sinfoniche sotto la direzione dei più grandi direttori.

Programma :

Rachmaninov Momenti musicali op 16

Sonata per pianoforte in si bemolle minore n.2 op 36

Preludi op 32

- n. 1 in do maggiore (Allegro vivace)

- N. 2 in si bemolle minore (Allegretto)

- N. 3 in Mi maggiore (Allegro vivace)

- N. 4 in Mi minore (Allegro con brio)

- N. 5 in Sol maggiore (Moderato)

- No.6 in Fa minore (Allegro appassionato)

- No.7 in Fa maggiore (Moderato)

- No.8 in La minore (Vivo)

- N. 9 in La maggiore (Allegro moderato)

- No.10 in Si minore (Lento)

Mercoledì 26 LuglioDa ORE 21

Place de l'église

Parvis de la Basilique Saint Michel



Mostra "24 impromptus in colori e pigmenti preziosi e rari" di Georges BODENSTEIN

fINO AL 26 AGOSTO 2023

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8 avenue Boyer



Afterwork - Afterbeach au rooftop du Mediterranée

Fino al 15 settembre 2023

Hôtel Méditerranée Menton

5 rue de la République



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Exposition : Le château des Mystères

Fino al 13 novembre 2023

Musée Jean Cocteau - le Bastion

Quai Napoléon III



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì, il giovedì

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Domenica ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: Alla scoperta della Belle Epoque

Martedì ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita e Degustazione di Birre Artigianali

Chiuso il sabato , il domenica

Visita disponibile alle 10.00 e alle 15.00

La Mentounasc - Brasserie Artisanale

13 Route de Sospel



Visita sportiva accompagnata di Mentone

Lunedì08:00 - 12:00

Martedì08:00 - 12:00

Mercoledì08:00 - 12:00

Giovedì08:00 - 12:00

Venerdì08:00 - 12:00

Sabato08:00 - 12:00

Domenica08:00 - 12:00

Yannick Sire

8 Avenue Boyer



MONACO

I Balletti di Monte-Carlo - "Cendrillon" (Cenerentola)

Fino a giovedì 20 luglio 2023

Nella sua versione di Cenerentola, Jean-Christophe Maillot utilizza il contesto di una famiglia ricomposta in cui il lutto è impossibile da immaginare e di personaggi vanitosi e oziosi che cercano di esistere in un mondo colmo di artifici. Il coreografo contrappone questo universo alla semplicità e e sobrietà di Cenerentola. Il suo piede scalzo diventa l'oggetto simbolico del balletto e celebra quella parte del corpo senza la quale la danza non può esistere.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



OPMC - "Concerto al Palazzo dei Principi"

Giovedì 20 luglio 2023 alle 21:30

Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo nella Corte d'Onore del Palazzo dei Principi - Fabien Gabel, direttore, Gil Shaham, violino. In programma: Gustav MAHLER, Erich Wolfgang KORNGOLD, Josef STRAUSS e Maurice RAVEL.

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore

Palais Princier Place du Palais



Sport - Meeting International d'Athlétisme Herculis EBS

Venerdì 21 luglio 2023

Meeting Internazionale di Atletica Leggera Herculis EBS, Wanda Diamond League 2023, organizzato dalla Federazione Monegasca di Atletica Leggera

Stade Louis II

7, avenue des Castelans



Concerto - "Michael, The Magic of Michael Jackson"

Venerdì 21 luglio 2023 alle 20

Monte-Carlo Summer Festival 2023 è uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. La maestria unica e impareggiabile di Michael Jackson torna finalmente sul palcoscenico. MICHAEL, The Magic of Michael Jackson, è stato acclamato in tutto il mondo. Lo spettacolo debutterà a Monaco quest'estate in occasione dell'evento Fight Aids Monaco. Uno spettacolo britannico, in omaggio al Re del Pop.

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Concerto - "Omar"

Da venerdì 21 a sabato 22 luglio 2023, alle 21

Una carriera a suon di successi e canzoni memorabili lunga oltre 30 anni. Il successo mondiale di "There's Nothing Like This" nel 1991 ha spianato la strada ad altri 8 leggendari album in studio e a collaborazioni con i più grandi nomi del pop internazionale. Una voce soul riconoscibile tra le tante che simboleggia la freschezza delle molteplici influenze e la costante evoluzione della scena britannica. Con il distintivo "MBE" appeso sul retro della sua giacca da Re Carlo, Omar ci fa l'onore di fare capolino alla Note Bleue per due concerti eccezionali.

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Teatro - "Dans le cerveau de Maurice Ravel"

Venerdì 21 luglio 2022 alle 21.30

TEATRO DEL FORT ANTOINE - DANS LE CERVEAU DE MAURICE RAVEL. A cura della Compagnia Espace Commun. Teatro e musica. Dai 15 anni in su.

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concerto - "Sting, My Songs"

Domenica 23 luglio 2023 alle 20.30

Monte-Carlo Summer Festival 2023 : il concerto My Songs di Sting è uno spettacolo esuberante e dinamico che presenta le canzoni più amate dell'illustre carriera del 17 volte vincitore del Grammy Award, sia con i Police che come artista solista.

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



OPMC - "Concerto al Palazzo dei Principi"

Domenica 23 luglio 2023 alle 21:30,

Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo nella Corte d'Onore del Palazzo dei Principi - Ottavio Dantone, direzione, Giuliano Carmignola, violino, Matthieu Petitjean, oboe. In programma: Joseph Martin KRAU, Jean-Sébastien BACH e Wolfgang Amadeus MOZART.

Palazzo dei Principi - Cortile d'Onore



Teatro - "Aller sans savoir où"

Martedì 25 luglio 2023 alle 21.30

THEATRE DU FORT ANTOINE - ANDARE SENZA SAPERE DOVE. Dalla compagnia 2b. Teatro - Da soli sul palcoscenico. Per un pubblico dai 12 anni in su

Martedì 25 luglio 2023, alle 21.30

Avenue de la Quarantaine



Exposition - "Life in motion - Olga Sinclair"

Fino a venerdì 4 agosto 2023

Olga Sinclair è figlia di un maestro dell'arte moderna, Alfredo Sinclair. Ha iniziato la sua carriera sotto l'ala protettrice del padre, ha partecipato a mostre di artisti professionisti all'età di 14 anni, ha studiato belle arti a Madrid e ha ricevuto numerosi premi, gratifiche e riconoscimenti nazionali e internazionali per il suo lavoro artistico e sociale. La Fondazione Olga Sinclair, che mira a creare una nuova generazione di bambini impegnati nella cura del pianeta Terra, ha ospitato più di 85.000 bambini e giovani adulti nei suoi laboratori in tutto il mondo. AMLA, in collaborazione con la Kamil Art Gallery e l'Ambasciata di Panama, è onorata di ospitare e presentare Olga a Monaco.

Kamil Art Gallery

3 Av. Princesse Grace



Mostra - "Pianeta Mare"

Fino a giovedì 31 agosto 2023

Tanto preziosi quanto vulnerabili, gli oceani e i mari rappresentano il 70% del nostro pianeta e il 97% dell'acqua presente sulla Terra. Collegano le persone, forniscono cibo e ossigeno, regolano il nostro clima assorbendo quasi un quarto del CO2 prodotto e ospitano una grande varietà di specie. Con il sostegno della Direction de l'Environnement di Monaco, Olivier Jude e Sylvie Laurent hanno scelto di esporre fotografie insolite che, dopo lo stupore iniziale, alimentano una riflessione profonda sulla protezione del nostro ambiente marino. Mostra realizzata sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II.

Galerie des Pêcheurs

4, avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe a casa sua"

Fino a domenica 20 agosto 2023, i Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi

Quest'anno si celebra il centenario del Principe Ranieri III, che avrebbe compiuto cento anni il 31 maggio 2023. Per rendere omaggio a questo principe eclettico, creatore del Festival della Televisione nel 1961 e del Festival del Circo nel 1974, il Palazzo dei Principi ospiterà la mostra "Il Principe a casa sua". Gli Archivi di Palazzo e l'Istituto Audiovisivo presenteranno, nell'ambito della visita ai Grandi Appartamenti, cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi.



Mostra - "Sguardi incrociati"

Da giovedì 29 giugno a mercoledì 30 agosto 2023

Dopo la presentazione nella Sala Conferenze del Museo Oceanografico di Monaco, la mostra "Regards croisés" proseguirà per tutta l'estate 2023 ai giardini di St-Martin, in collaborazione con la Direction des Affaires Culturelles e della Direction de l'Aménagement Urbain de Monaco. Sotto il prisma di tre artisti - Elise Rigot, Chloé Thibault, Rémi Leroy, due fotografi - Filip Kulisev, Nicolas Mathys, un giornalista - Stéphane Dugast, un regista - Sylvain Péroumal, questa mostra illustra la grande missione delle Esplorazioni di Monaco condotta nell'Oceano Indiano nell'ottobre e novembre 2022.

I Giardini Saint Martin

Avenue Saint-Martin



Spettacoli - "Monte-Carlo Summer Festival"

Fino a sabato 19 agosto 2023

Lo Sporting Monte-Carlo e l'Opéra Garnier, all'interno del Casino de Monte-Carlo, sono le più belle cornici musicali nel Principato. Quest'estate, il Monte-Carlo Summer Festival si svolgerà in questi luoghi leggendari per ospitare le più grandi stelle internazionali.

Principauté de Monaco



Ambiente - "Monaco Zero Mozziconi"

Per tutta l'estate nel Principato di Monaco

Come ogni estate, il Municipio di Monaco si unisce alla Direzione del Turismo e dei Congressi e alla Société Monégasque d'Assainissement per sensibilizzare i residenti e i visitatori sulla necessità di contratare l'inquinamento ambientale, in particolare i mozziconi di sigaretta. Per tutta l'estate, il personale della Direzione del Turismo distribuiranno posacenere tascabili in varie zone del Principato. Come promemoria, sono state allestite diverse MégotBox (bidoni per la raccolta e il riciclaggio dei mozziconi di sigaretta) davanti alle sedi dei comuni.

Fino a giovedì 31 agosto 2023

Principauté de Monaco



Mostra - "Monet in piena luce"

Fino a domenica 3 settembre 2023

Questa grande mostra si inserisce nella celebrazione del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra, dove il capofila dell'Impressionismo scoprirà, a metà della sua lunga vita, paesaggi e luci che costituiranno un punto di svolta nella sua opera e nella sua carriera. Intorno a una sezione dedicata ai dipinti realizzati durante i suoi soggiorni sulla Costa Azzurra, attraverso ventuno prestiti di opere eccezionali esposte per la prima volta in prossimità dei luoghi ancora conservati in cui furono dipinte, la mostra si propone di mettere in prospettiva l'opera del maestro, dalla gioventù a Le Havre agli ultimi dipinti a Giverny, per quanto riguarda la sua ricerca di catturare la luce.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Au cœur d'un regard - Jane Gemayel"

Fino a sabato 23 settembre 2023, da martedì a sabato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

"Au cœur d'un regard" offrirà ai visitatori una retrospettiva dell'espressione artistica di Jane Gemayel, che combina tecniche tradizionali e contemporanee per creare opere che riconsiderano i confini dell'arte ed evocano emozioni profonde che invitano gli spettatori a immergersi in un mondo di bellezza e sensibilità.

Galerie Adriano Ribolzi

3/7 avenue de l'Hermitage



Mostra - "George Condo - Humanoïdes"

Fino a domenica 1 ottobre 2023

Secondo George Condo, "l'Umanoide non è un mostro di fantascienza, è una forma di rappresentazione che utilizza mezzi tradizionali per portare in superficie emozioni profonde di una persona". In otto capitoli, la mostra ripercorre la continuità di un nutrico corpo di lavoro che spazia dagli "alieni" all'elenco telefonico per le serate mondane, da Guido Reni a Bugs Bunny. Punteggiata da dipinti appositamente realizzati, la mostra apre le porte alla fabbrica, tanto folle quanto erudita, di Les Humanoïdes. Curatore: Didier Ottinger, Scenografo: Christophe Martin.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Santo Sospir - Mauro Restiffe / Jean Cocteau"

Fino a domenica 15 ottobre 2023

Il Nouveau Musée National de Monaco presenta "Santo Sospir", una mostra dell'artista Mauro Restiffe, ispirata alla casa che Jean Cocteau abitò e decorò a Saint-Jean Cap-Ferrat tra il 1950 e il 1962. Negli spazi di Villa Sauber, questa conversazione silenziosa, orchestrata da Restiffe, assomiglia a un montaggio cinematografico, alternando riprese da lontano e da vicino, stampe monumentali e formati più intimi, e alimenta una visione incarnata della villa tatuata, in cui compare un autoritratto (senza volto) del suo autore.

Da martedì 13 giugno a domenica 15 ottobre 2023

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Da lunedì 20 marzo a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Dalle 10 alle 17,30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



MOULINET

Mozart & Co d l'Orchestre Philarmonique de Nice

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Église Saint-Bernard



NIZZA

NICE JAZZ FESTIVAL

Fino a venerdì 21 luglio 2023.

Il Festival del Jazz di Nizza si terrà dal 17 al 21 luglio 2023 per il meglio del jazz e della musica contemporanea.

Place Masséna / Théâtre de Verdure



AFTER HOURS TIL DAWN – THE WEEKND, CONCERTO

Sabato 22 luglio 2023.

Domenica 23 luglio 2023.

Allianz Riviera

Boulevard des jardiniers



FESTIVAL – BELAPREM’

Mercoledì 26 luglio 2023 dalle 16:30 alle 22:30.

In programma: mercatini vintage, sneakers, dischi, cibo e le vibrazioni funk house o disco di una serie di DJ locali e nazionali!

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – N_VR* AU CŒUR DE LA LUMIÈRE – NATALIE VICTOR RETALI

FINO AL 31 LUGLIO 2023

Cercare la luce, avvicinarsi ad essa, domarla: non è forse questa la ricerca dell'umanità fin dalle origini?

In ogni caso, è la ricerca della FOTO (luce) della GRAFICA (scrittura)...

Tornare ai fondamenti della fotografia, enfatizzando la poesia delle immagini, è l'obiettivo di questa ricerca (ancora in corso) condotta da N_VR.

Si tratta di come la luce spenga i colori quando è accecante, di come a volte possa nascondere ciò che dovrebbe rivelare, della figura di Lucifero, portatore di luce che seduce gli uomini con una luce abbagliante che maschera invece di illuminare, impedendo a tutti di discernere, mentre nella nostra cultura siamo abituati a riferirci alla luce come necessariamente positiva, eppure sono le ombre che meglio rivelano la luce.

È questa operazione di trasfigurazione del mondo attraverso la luce, che costituisce l'essenza stessa della fotografia, che dobbiamo avvicinare il più possibile.

Catturare quel "momento decisivo" in cui la luce sublima il mondo senza accecarlo è ciò che guida l'artista. Questo lavoro sulla luce si espande man mano che l'artista progredisce e rappresenta senza dubbio la ricerca di una vita da artista.

Galerie Depardieu Art Contemporain

6 rue du docteur Jacques Guidoni

(ex passage Gioffredo)



VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 AGOSTO 2023

Per i primi periodi (dal XIII al XVIII secolo), l'obiettivo è scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente al XIX e al XX secolo ci invita a interessarci al panneggio come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, all'intenzione di realismo che detta la resa di volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel loro modo di dipingere e scolpire, vengono esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Henri e Marthe Lebasque e Raoul Dufy permettono di pensare alla Modernità nelle arti.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



CAPSULES BY SOIRÉES ESTIVALES – ALPES-MARITIMES

FINO AL 16 AGOSTO 2023

Au programme 7 groupes d'artistes de la scène actuelle :

OTTA, samedi 22 juillet 2023 à 21h, Mandelieu-La Napoule

25 juillet 2023 à 21h, Isola 2000

BLONDE, vendredi 4 août 2023 à 21h, Roquebrune-Cap-Martin

vendredi 11 août à 21h, Roquebrune-Cap-Martin

MADAME MONSIEUR, vendredi 4 août 2023 à 21h, Roquefort-les-Pins

NILS & TIPHAINE, vendredi 4 août 2023 à 21h, La Gaude

lundi 7 août 2023 à 21h, Grasse

XAVIER POLYCARPE, mardi 15 août à 21h, Saint-Jean-Cap-Ferrat

mercredi 16 août 2023 à 21h, Falicon.

Département des Alpes-Maritimes CADAM

147 boulevard du Mercantour



THÉÂTRE IMMERSIF – GATSBY À NICE

FINO AL 19 AGOSTO 2023

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



EXPOSITION – EL MEYA – JAZIRA

FINO AL 27 AGOSTO 2023

"Il titolo della mostra, Jazira, si riferisce alla parola araba che significa isola e che, secondo alcuni storici, ha dato il nome ad Algeri per via del gruppo di isole al largo della città e, per estensione, a tutta l'Algeria. Nel corso della storia, il territorio di Algeri si è esteso verso il mare e queste isole sono state gradualmente collegate alla città. La terra ha fatto suo il mare così come ha fatto sue tutte le culture e le civiltà che hanno attraversato il Paese. Nel corso dei secoli, l'Algeria si è arricchita delle storie di Fenici, Romani, Berberi, Arabi, Ottomani, Ebrei, Spagnoli, Francesi... I sincretismi religiosi e sociali che derivano da questi incroci costituiscono lo sfondo della società algerina.

EL Meya ha ereditato questa diversità. Attinge all'immaginario collettivo e alla storia del Paese per trasporre nei suoi dipinti scene tradizionali. I soggetti, gli oggetti e gli sfondi che accosta sulla tela obbediscono a una precisa codificazione, come nei rituali (scene di sacrificio, trance, passaggio, ecc.). Gli uomini e le donne che ritrae compiono gesti espliciti, a volte ovvi da cogliere, a volte da decifrare. Come in un teatro di marionette, i corpi sono presentati ai visitatori in una curiosa frammentazione. Ogni volto, ogni arto sembra avere una funzione precisa. Il grottesco si sposa con il tragico, la delicatezza con la crudeltà". F.B.

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



EXPOSITION – REWINDING INTERNATIONALISM

FINO AL 27 AGOSTO 2023

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



EXPOSITION – RESONATING CERAMICS

FINO AL 27 AGOSTO 2023

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



DIMENSION ENIGMA – EXPOSITION IMMERSIVE ET INTERACTIVE

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Nice Étoile

30 avenues Jean Médecin



EXPOSITION – « UKRAINE – DEUX POIGNÉES DE TERRE » DE SCOTT A. LAURENT

Fino al 31 agosto 2023

L'8 marzo 2022, Scott A. Laurent arriva in Ucraina senza tessera stampa né accredito. Rimane per diversi mesi, spinto dall'irrefrenabile desiderio di testimoniare la follia della guerra, proprio quando il conflitto armato sta per iniziare.

"Quando si intraprende questo tipo di professione, bisogna essere chiari: la morte è un'ipotesi di lavoro. Esporsi ad essa ci restituisce la nostra umanità. Sarebbe possibile testimoniare pienamente la sofferenza, l'angoscia e persino la guerra stessa senza affrontarla in prima persona? Senza immergersi in essa, senza viverla davvero? Dobbiamo accettare e custodire la nostra mortalità; ci rende più giusti. Scott A. Laurent

Dopo la pubblicazione del suo libro sul conflitto in Ucraina, Deux poignées de terre ("Due manciate di terra"), la mostra ripercorre parte del suo viaggio tra lo schianto dei bombardamenti, l'angoscia dei civili e la feroce resistenza di un intero popolo.

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



JAZZ’ART LYMPIA, CONCERTO

FINO AL 31 AGOSTO 2023



Dal 20/07 al 31/08/2023, tutti i giovedì alle 20.

KEVIN SAURA GROUPE, jeudi 20 juillet 2023

BEHIASWING PROJECT, jeudi 27 juillet 2023

PIERRE BERTRAND QUARTET, jeudi 3 août 2023

JAZZ A SAINT-GERMAIN, jeudi 10 août 2023

MINOR SWING QUARTET, jeudi 17 août 2023

JON & JOHN, jeudi 24 août 2023

DJALAMICHTO QUARTET INVITE DENIA RIDLEY, jeudi 31 août 2023.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux





BERNAR VENET – 1963 : UN REGARD, 60 ANS PLUS TARD, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 SETTEMBRE 2023

109

89 route de Turin



EXPOSITION – « LA PEINTURE EN FRAGMENTS » DE MARCEL ALOCCO

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO AL 04 SETTEMBRE 2023

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



À LA VOLÉE – EXPOSITION DES LAURÉATS DU PRIX DE LA JEUNE CRÉATION

FINO AL 05 SETTEMBRE 2023

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – RIBAMBELLE

DFINO AL 9 SETTEMBRE 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



EXPOSITION – PATRICK HANEZ – RÉTROSPECTIVE

FINO AL 10 SETTEMBRE 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION TEMPORAIRE – “VICTOIRES”

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Il Museo Nazionale dello Sport partecipa all'avventura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 invitando i visitatori a scoprire la mostra "Victories", un dialogo unico tra le sue collezioni e le opere del Museo del Louvre.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION – “VOIR EN PEINTURE LA RIVIERA” D’EMMANUEL COSTA

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Un centinaio di paesaggi acquerellati della regione di Nizza, ma anche aspetti meno noti dell'opera dell'artista, come la pittura religiosa, saranno esposti per essere (ri)scoperti.

Nato a Mentone nel 1833, il pittore offre una nuova prospettiva sulla Riviera, dall'Estérel alla Liguria e "oltre", poiché Emmanuel Costa lavorò anche all'estero. In breve tempo divenne l'artista più richiesto del XIX secolo. Questa mostra, accompagnata da un libro pubblicato dall'Acadèmia Nissarda, è solo la prima tappa del ritorno di Emmanuel Costa nel mondo dei pittori dell'Ottocento.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



LES MUSICALES DANS LES VIGNES DE PROVENCE, FESTIVAL

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Château Cremat

442 Chemin de Cremat



PINAAA, TEATRO

FINO AL 19 SETTEMBRE 2023

Orari di apertura la domenica alle 17.

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



EXPOSITION – NOMS DE DIEUX ! SURRÉALISME ANTIQUE PAR CÉSAR MALFI

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Nella cornice dei famosi resti dell'antica città di Cemenelum (l'attuale quartiere di Cimiez), "Noms de Dieux" entra nella storia.

Per la prima volta, il Museo Archeologico di Nizza diventa il parco giochi di un artista di strada: César Malfi.

A 27 anni, César MALFI, noto per i suoi anacronistici capolavori murali dai formati sproporzionati, interpreta con brio un posto di rilievo nella storia. "Lo spazio urbano è un mezzo plastico a sé stante, sia nel XXI secolo che nell'antichità", afferma. Al di là della sua giovane esperienza, ci offre un'illustrazione plastica della storia carica di maturità. Il giovane artista si interroga sul posto e sul ruolo delle divinità nello spazio pubblico facendo ballare un ballo di divinità antiche su note moderne.

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



EXPOSITION – MATISSE ANNÉES 1930 À TRAVERS CAHIERS D’ART

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Chiuso il martedì.

Questa mostra è coprodotta con il Musée de l'Orangerie di Parigi e con il Philadelphia Museum of Art.

A Philadelphia la mostra si terrà dal 19 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023, mentre a Parigi dal 1° marzo al 29 maggio 2023.

Nel 1930, Matisse lascia la Francia per un viaggio negli Stati Uniti e poi a Tahiti, segnando così volontariamente un punto di svolta, addirittura una pausa nel suo lavoro. La commissione al dottor Albert C. Barnes di una grande decorazione murale per il suo museo a Merion, inaugura per l'artista una rinnovata riflessione sulla decorazione, la sintesi e la monumentalità. Questo importante risultato è stato accompagnato da nuove procedure, in particolare l'uso di fogli di guazzo colorati e l'uso di fotografie di stato che gli hanno permesso di sviluppare la sua composizione nel formato finale. Anche il disegno diventa più conciso e stilizzato, mentre allo stesso tempo diventa il mezzo principale e la manifestazione di un metodo improvvisativo che l'artista sviluppa in questo periodo. La produzione di Matisse in questo decennio è quindi caratterizzata da un nuovo radicalismo sintetico e decorativo che lo avvicina a Picasso e ai surrealisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – UNE ODE À LA NATURE DE JEFFREY CONLEY

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra rappresenta un momento chiave nel percorso personale di Jeffrey Conley. Composta da 52 stampe dell'artista, è stata il punto di partenza per una riflessione sull'evoluzione delle sue fotografie e della sua vita negli ultimi trent'anni.

Il fotografo americano Jeffrey Conley fa parte della grande tradizione della fotografia di paesaggio negli Stati Uniti. In America, in Islanda, in Nuova Zelanda o in Svizzera, le sue immagini sublimi e poetiche rendono omaggio alla bellezza della natura e ne rivelano la dimensione spirituale. La luminosità meditativa delle sue fotografie è il risultato di un approccio profondamente contemplativo alla natura. Jeffrey Conley si unisce al suo grande precursore Ansel ADAMS e, come lui, il suo lavoro incarna un appello a ripristinare la piena consapevolezza e il rispetto per la natura.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – MATISSE ANNÉES 1930 À TRAVERS CAHIERS D’ART

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Chiuso il martedì.

Questa mostra è coprodotta con il Musée de l'Orangerie di Parigi e con il Philadelphia Museum of Art.

A Philadelphia la mostra si terrà dal 19 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023, mentre a Parigi dal 1° marzo al 29 maggio 2023.

Nel 1930, Matisse lascia la Francia per un viaggio negli Stati Uniti e poi a Tahiti, segnando così volontariamente un punto di svolta, addirittura una pausa nel suo lavoro. La commissione al dottor Albert C. Barnes di una grande decorazione murale per il suo museo a Merion, inaugura per l'artista una rinnovata riflessione sulla decorazione, la sintesi e la monumentalità. Questo importante risultato è stato accompagnato da nuove procedure, in particolare l'uso di fogli di guazzo colorati e l'uso di fotografie di stato che gli hanno permesso di sviluppare la sua composizione nel formato finale. Anche il disegno diventa più conciso e stilizzato, mentre allo stesso tempo diventa il mezzo principale e la manifestazione di un metodo improvvisativo che l'artista sviluppa in questo periodo. La produzione di Matisse in questo decennio è quindi caratterizzata da un nuovo radicalismo sintetico e decorativo che lo avvicina a Picasso e ai surrealisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – BRIQU’AMATA – DES LEGOS ET DES HOMMES

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra a Terra Amata sarà l'occasione per presentare le fotografie di MiniDariusT e i diorami Lego® e per tornare alla preistoria per scoprire o riscoprire il sito acheuleano di Terra Amata.

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

FINI AL 25 SETTEMBRE 2023

Il Museo Palais Lascaris della Città di Nizza presenterà, dal 15 aprile al 25 settembre 2023, le opere dell'artista Odon in una mostra intitolata "Odon, metamorfosi barocca". Essa riunisce più di 60 trecce e disegni recenti dell'artista.

Palais Lascaris 15 rue Droite



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

Fino al 25 settembre 2023

Palais Lascaris

15 rue Droite



LA PROMENADE D’ORLINSKI, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Opere d'arte in città :

Orso in piedi - incrocio Gambetta / Promenade des Anglais

Wild Kong - Quai des Etats-Unis

Kong Baril - Piazza Masséna

Cavallo - Basilica di Notre-Dame

Origine Kong - Piazza della Liberazione

T REX - Piazza Leclerc

Leone Ruggente - Piazza Garibaldi

Coccodrillo - Jardin de la Roseraie à Cimiez

Orso che cammina - Ile de Beauté

Kong - #ILOVENICE - quai Rauba Capéu

Divers lieux dans la Ville de Nice



EXPOSITION – NICOLAS RUBINSTEIN “RÉPARER LE MONDE, PRÉPARER LE MONDE….”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



EXPOSITION – RACINES DE PASCALE DIELEMAN

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Château de Bellet

482 chemin de Saquier



EXPOSITION – “NOUS VIVONS DANS L’ÉCLAT” THU-VAN TRAN

Fino al 1°OTTOBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts

06000 Nice



EXPOSITION – OUI, MAIS DES MOTS ÉTENDARDS DE CAROLINE TRUCCO

FINO AL 1° OTTOBRE 2023

Caroline Trucco sviluppa un approccio artistico che collega questioni etnografiche e politiche. Come narratrice, diffonde storie di lotta e di emancipazione negli spazi espositivi.

La mostra è una resa poetica delle indagini e delle riflessioni che l'artista ha condotto negli ultimi dieci anni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION VASARELY

FINO AL 22 OTTOBRE 2023

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



PEILLON

Scottish Reggae

21 luglio 2023 ore 21

Place de l'Église à Sainte Thècle



PEYMEINADE

Villa Trio

20 luglio 2023 ore 21

Pinède Daudet Philippe



PÉONE

HispanoAmerica by Tchanelas

20 luglio 2023 ore 18

Les Jardins du Mercantour



L'opéra... et si vous l'adoriez ? Les grands hits que vous connaissez tous.

Mercoledì 26 luglio 2023 ore 18

Église Notre Dame des Neiges



PIERLAS

RSAJ BAND

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Place Emilien Alzeal



PUGET-ROSTANG

Jack & the Kings

21 luglio 2023 ore 21

Place des Tilleuls



PUGET-THÉNIERS

AT HOME - Compagnie /TranS/

Martedì 25 luglio 2023 ore 21

Place Aristide Maillol



ROQUEBILLIÈRE

PARIS FOR YOU

21 luglio 2023 ore 21

Chapiteau de Roquebillière



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Certifié Mado

Giovedì 20 Luglio Dore 21

Parc du Cap Martin

Avenue Paul Doumer

06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN



Les jours heureux accoustique Julen Clerc

Concerto di Julien CLERC alle 21:00 al Parc du Cap Martin venerdì 21 luglio. Prezzo unico di 40€

Venerdì 21 luglio 2023 ore 21

Parc du Cap Martin

Avenue Paul Doumer



Fête de la Sainte-Marguerite

Gli abitanti del villaggio festeggiano il loro santo patrono. Organizzazione di un ballo popolare il sabato sera poi la domenica, messa, degustazione di barbajuans e gara di balli quadrati

Dal 21 luglio 2023 al 22 luglio 2023

Sabato21:30 - 00:00

Domenica21:30 - 00:00

Les Coqs Roquebrunois

Place de la République



Soirée Pan Bagnat

In un'atmosfera musicale, vieni ad assaggiare un Pan Bagnat realizzato dai membri dell'associazione St Louis Club.

Sabato 22 Luglio dalle ore 19

Place Marius Otto

avenue George Drin



Soirée DJ

Sabato 22 Luglio ore 21,30

Esplanade Jean Gioan



Hit Story best of the 80's

Concerto alle 21:00 sull'Esplanade I successi di Jean Gioan degli anni '80.

Lunedì 24 luglio 2023 ore 21

Esplanade Jean Gioan



Jazz sous les Etoiles

Martedì 25 Luglio ore 21

Jardins de la villa E1027

Sentier Le Corbusier



Michel LEEB

Martedì 25 Luglio ORE 21

Parc du Cap Martin

Avenue Paul Doumer



Le Comte de Bouderbala

Mercoledì 26 Luglio ORE 21

Parc du Cap Martin

Avenue Paul Doumer



LE PRENOM

Domenica 23 luglio 2023 ore 19,30

Parvis du Château Rainier III



ROURE

L'opéra... et si vous l'adoriez ? Les grands hits que vous connaissez tous

Domenica 23 luglio 2023 ore 21

Église Saint-Laurent.



SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

L'opéra... et si vous l'adoriez ? Les grands hits que vous connaissez tous

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Eglise.



SAINT ETIENNE DE TINEE

Le dîner d'Adieu - Cie du Théâtre du Cours

Sabato 22 luglio 2023 ore 21

Place de l'Église



DÉCOUVERTE DE L’AQUARELLE

Mercoledì 26 luglio 2023 dalle 13:30 alle 18.

Ateliers de découverte de l’aquarelle proposés par l’illustratrice Florence Schumpp.

Maison du Parc

Quartier de l'Ardon



ASTRONOMIE, DÉCOUVERTE DU CIEL ÉTOILÉ

Mercoledì 26 luglio 2023 dalle 21 alle 0.

Place de l'Eglise



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, TOUS CONCERNÉS!- ESPOSIZIONE

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Maison du Parc

Quartier de l'Ardon



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

BORN IN UK

Domenica 23 luglio 2023 ore 21

Théâtre sur la Mer



LES ESTIVALES 06 – BORN IN UK, CONCERTO

Domenica 23 luglio 2023 alle 21.

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



LES CLASSIQUES DE JUILLET, CONCERTO

Lunedì 24 luglio 2023 alle 21.

Trois soirées classiques exceptionnelles, avec des artistes de renommée internationale.

Lundi 24 : Karine Deshayes, mezzo soprano et Antoine Palloc, pianiste.

Mercredi 26 : Clara Germont, violoncelliste.

Vendredi 28 : Jean-Paul Gasparian, pianiste.

Parvis de la Chapelle Saint-Hospice

12 chemin de Saint-Hospice



LES CLASSIQUES DE JUILLET, CONCERTO

Mercoledì 26 luglio 2023 alle 21.

Trois soirées classiques exceptionnelles, avec des artistes de renommée internationale.

Lundi 24 : Karine Deshayes, mezzo soprano et Antoine Palloc, pianiste.

Mercredi 26 : Clara Germont, violoncelliste.

Vendredi 28 : Jean-Paul Gasparian, pianiste.

Parvis de la Chapelle Saint-Hospice

12 chemin de Saint-Hospice



BIBLIOMER À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Mercoledì 23 agosto 2023 dalle 15 alle 18.

Plage Cros deï Pin

Allée Mireille Delfino



BEACH SPORT FESTIVAL

FINO AL 23 LUGLIO 2023

Fino a domenica 9 luglio | Beach Tennis - Tour estivo

Martedì 11 luglio | Concerto KISS FM LIVE

Da mercoledì 12 a sabato 15 luglio | Beach Rugby - Partita delle leggende (beneficenza)

Domenica 16 luglio | Beach Handball - Torneo di esibizione

Martedì 18 luglio | Concerto HÉRITAGE GOLDMAN

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio | Beach Volley - Finali del campionato francese

Plage Cousteau



EXPOSITION D’ART – ART RIVIERA TOUR

FINO AL 23 LUGLIO 2023

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, CONCERTO

FINO AL 22 AGOSTO 2023

Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



CLUB VAR MER AFTER WORK

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Club Var Mer

260, promenade Jacques Yves Cousteau



LES SOIRÉES BARGES, CONCERTO

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Quai Virgile Allari et Quai Lindbergh



EXPOSITION EN PLEIN AIR « TENSION ENTRE CIEL ET TERRE » DE NICOLAS LAVARENNE

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

CONCERT – RESTAURANT JOSEPH CAP 3000

Fino al 3 settembre 2023 - Ristorante Joseph - Livello 1 - Porte de la Plage

Ogni martedì: DJ SET dalle 20.00 alle 24.00 + Sassofonista

Ogni giovedì: Duo di musica dal vivo - Cantante / Chitarrista dalle 20.00 alle 23.00

Ogni venerdì + sabato: DJ SET dalle 19.00 alle 23.00

Joseph

Centre Commercial Cap 3000

Avenue Donadeï



SAINT-MARTIN-DU-VAR

SUN RECORD BAND

20 luglio 2023 ore 21

Théâtre de Verdure



SAINT MARTIN VESUBIE

JAZZ OFF MÉTROPOLE “NINA PAPA QUARTET”, CONCERTO

Sabato 22 luglio 2023 dalle 21 alle 23.

Nina Papa Quartet :

Nina Papa (chant)

Béatrice Alunni (piano)

Christian Pachiaudi (guitare basse)

Cédric Le Donne (batterie, percussions)

Sous le chapiteau

Ecole Louis Fulconis



RSAJ BAND

Domenica 23 luglio 2023 ore 21

Chapiteau



EXPOSITION DES TABLEAUX DE MICHEL HUGUET

FINO AL 08 AGOSTO 2023

Mairie - Salle du Conseil, 1er étage

Place du Général de Gaulle



EXPOSITION DES TABLEAUX DE SERGE ARMANDO

FINO AL 08 AGOSTO 2023

Mairie - Salle du 2ème étage

Place du Général de Gaulle



VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

FINO AL 08 SETTEMBRE 2023

Lieu-dit Pra de la Majou

06450 Saint-Martin-Vésubie



EXPOSITION IMPRESSIONS FÉMININES

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Médiathèque



LE PARCOURS DU PETIT ALPINISTE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Saint-Martin-Vésubie

SAINT PAUL DE VENCE

Visite guidée à la lanterne

Giovedì 20 luglio 2023 ore 21,30

Office de Tourisme



Fête de la Sainte Marie-Madeleine

Sabato 22 luglio 2023 dalle ore 18

Impasse des peupliers