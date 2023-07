Prefabbricati Guerrini per lo sport: La magia della costruzione dei palazzetti sportivi

Oltre alle più comuni tipologie di strutture, l’azienda Prefabbricati Guerrini, per servire anche il settore sportivo, realizza manufatti su misura per la costruzione di palazzetti dello sport di piccole, medie e grandi dimensioni, caratterizzati dalla presenza di tribune prefabbricate costituite da travi porta gradoni, gradoni, gradini e pilastri circolari.



Le dimensioni dei manufatti sono realizzate ad hoc per ogni progetto, rispettando le specifiche tecniche stabilite dal CONI.



La capacità produttiva permette all’azienda di realizzare: travi porta gradoni fino a 12 metri di lunghezza e con sagome particolari, oltre a gradoni fino a 8 metri di lunghezza e gradini di varie misure per realizzare le scalinate da percorrere a piedi.

E ancora pilastri circolari dal diametro di 60/80 centimetri con mensola a capitello dal diametro di 130 centimetri, per un’altezza fino a 15 metri.

Il servizio tecnico e commerciale di Prefabbricati Guerrini è a disposizione di professionisti e clienti per lo studio di soluzioni tecniche e costruttive di ogni genere.



Gli uffici della sede di Santhià (VC) si trovano in corso Vercelli 13.



Per informazioni: www.prefabbricatiguerrini.it

Tel. 0161 931614 / 0161 931615 Mail: u.commerciale@prefabbricatiguerrini.it