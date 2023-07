NIzza, il sindaco Estrosi illustra i lavori al centro diurno di accoglienza

Da quando la Francia ha posto il nostro dipartimento in allerta arancione per il piano caldo, Christian Estrosi, Sindaco di Nizza, Presidente della Métropole Nice Côte d'Azur, Presidente del Centro Comunale d'Azione Sociale di Nizza, Presidente delegato della regione Provenza-Costa AzzurraAlpi-Costa Azzurra, ha messo in atto diverse misure per proteggere, soccorrere e aiutare i più soggetti più fragili, in particolare i senza fissa dimora.