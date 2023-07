Viesse Auto, conferma il trend italiano nella crescita per la vendita delle auto usate

Il mercato dell'usato continua a segnare una crescita significativa, registrando un aumento del 9,5% nel mese di giugno, secondo il nuovo bollettino mensile 'Auto-trend' rilasciato dall'Automobile Club d'Italia, basato sui dati del Pubblico Registro Automobilistico. Questo trend positivo riflette l'interesse crescente degli acquirenti per veicoli pre-owned di qualità e ben mantenuti.

Fausto Visaggi, membro del CDA e Responsabile Commerciale di Viesse Auto, una delle società leader nella vendita di automobili usate premium italiane con sede a Milano, ha commentato questa crescita con entusiasmo: "Siamo estremamente soddisfatti di vedere una così notevole crescita nel mercato dell'usato. Questo dato conferma la nostra convinzione che le auto usate siano una scelta sempre più vantaggiosa per gli acquirenti”.

Le minivolture hanno svolto un ruolo fondamentale in questo aumento, registrando un incremento del 15,9% con 174.253 minipassaggi in Italia nel confronto con i 150.391 del giugno 2022. Nel complesso, i veicoli, escludendo le minivolture, hanno segnato comunque un aumento del 6,6% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente.

L'acquisto di un'auto usata offre numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico che pratico. Le auto usate hanno prezzi più convenienti rispetto a quelle nuove, consentendo ai clienti di ottenere modelli di alta qualità a costi ridotti. Inoltre, i tempi di attesa per l'acquisto di un veicolo usato sono significativamente ridotti rispetto a quelli necessari per un'auto nuova.

"Le auto usate rappresentano una soluzione ideale per chi desidera risparmiare denaro senza rinunciare alla qualità" ha continuato Visaggi. " l'ampia varietà di modelli disponibili nel mercato dell'usato consente ai clienti di scegliere rapidamente l'auto più adatta alle proprie esigenze e preferenze. Inoltre oggi siamo in grado di proporre ai nostri clienti un acquisto full inclusive della vettura usata seminuova, comprensivo di tutti i servizi di mobilità assicurativi, di garanzia e di manutenzione proprio come per le vetture nuove ed a noleggio”.

Un vantaggio cruciale nell'acquistare un'auto usata da un concessionario come Viesse Auto è la tranquillità che offre il processo di vendita. I concessionari professionali offrono servizi di controllo e manutenzione accurati, garantendo che ogni veicolo sia in ottime condizioni prima di essere messo in vendita. Inoltre, i concessionari sono obbligati ad offrire garanzie sulle auto usate, fornendo una ulteriore sicurezza agli acquirenti.

"Acquistare un'auto usata da un concessionario è una scelta responsabile e vantaggiosa”, ha sottolineato Visaggi. "Presso Viesse Auto, ci impegniamo a fornire un'ampia selezione di auto usate di qualità, che sono sottoposte a numerosi controlli rigorosi, per garantire la massima soddisfazione e sicurezza ai nostri clienti”.

In conclusione, la crescita delle vendite delle auto usate rispecchia la situazione del settore automotive nel suo complesso. Nonostante un periodo di crisi determinato da fattori esterni come il lockdown prima, la guerra in Ucraina e i crescenti prezzi energetici poi, il mercato delle auto usate si è dimostrato resiliente e in rapida ascesa, e continua a dimostrarsi un'opzione attraente e vantaggiosa per molti acquirenti italiani.

Con una crescita costante nel 2023, l'interesse per le auto usate sta progressivamente aumentando, sottolineando l'importanza di scegliere modelli di alta qualità, garantiti e a prezzi competitivi soprattutto in strutture di eccellenza come Viesse Auto.

www.viesseauto.com