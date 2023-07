Le Vele Alassio ad agosto ti aspettano per una grande maratona di eventi

Siamo alle porte del mese di agosto, Le Vele Alassio sono pronte per una grande maratona di eventi che ci accompagnerà fino alla fine dell'estate e voi lo siete?



Martedì 1° agosto a partire dalle ore 23:00 ritorna a Le Vele Alassio con il party Stargate di Change Your Mind la grande e amatissima dj internazionale Deborah De Luca. Oltre a lei ci sarà il resident dj Valentinø.

Mercoledì 2 doppio appuntamento con Stargate firmato Change Your Mind a partire dalle ore 23:00. In consolle troviamo la dj di origini italiane e cresciuta a Berlino: Stella Bossi, che è ormai un'icona della musica Techno. Ad aprire e chiudere la serata ci saranno Marbøx e Sizing.

Inoltre, in occasione di tutti gli eventi serali di Change Your Mind, si offre la possibilità ai clienti di iniziare ad assaporare il clima di festa con un Pre-Party nel rinomato locale Rudy Café di Alassio a partire dalle ore 22:00 con l'animazione dello staff de Le Vele Alassio.

Giovedì 3 è appuntamento fisso l'amatissimo party "Mamacita", serata famosa per il suo speciale format con la musica Reggaeton a fare da protagonista.

Venerdì e sabato "Weekend Nights" ci regalerà due grandi feste dalle ore 23:00 fino al sorgere del sole. La musica è a cura del dj resident Giorgio V. con Davide Penna e DJ Fede il venerdì e Moreno Pezzolato e Stefano Pain il sabato.



Inoltre il venerdì entro le ore 00:30 per tutte le donne residenti nelle province di Savona e di Imperia e segnate in lista online l'ingresso sarà libero, facoltativa la consumazione.



Per godersi la nostra meravigliosa location anche di giorno, domenica 6 agosto dalle ore 16:00 vi aspettiamo numerosi per il Daytime di Change Your Mind con una consolle internazionale. Direttamente dai club più famosi al mondo torna a Le Vele Alassio come ogni estate Paco Osuna considerato il migliore dj spagnolo. Oltre a lui sarà nostro ospite Cuartero e Ale De Tuglie, oltre ai nostri resient djs Dajku Twins. Entro le ore 17:00 per le persone segnate in lista online l'ingresso sarà libero, facoltativa la consumazione.



Lunedì 7 agosto ritorna come ogni anno l'appuntamento fisso con la Metempsicosi con gli intramontabili Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino.

Continuano le promozioni per i clienti residenti nelle province di Savona ed Imperia segnate in lista sul nostro sito entro le ore 00:30 e per i lavoratori nel settore dell'accoglienza dopo le ore 03:00.



Ricordiamo di visitare il nostro sito: www.levelealassio.it per visionare promozioni e prezzi e per segnarsi in lista o di chiamare i numeri del nostro call center: +39 3279720920 / +39 3282828721 per riservare il tavolo.



Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!

Change Your Mind Stargate w/ Deborah De Luca Tuesday 1st August 2023



Join us and step into a new dimension!



Tuesday 1st August 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Stargate

LINE UP

Deborah De Luca

Valentinø

DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1oLC2muSd







Change Your Mind Stargate w/ Stella Bossi Wednesday 2nd August 2023



Join us and step into a new dimension!



Wednesday 2nd August 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Stargate



LINE UP

Stella Bossi

Marbøx

Sizing

DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1g1xpuvlj







Le Vele Alassio presents Mamacita Thursday 3rd August 2023



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday 3rd August 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA







IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/UMBFilMT







Le Vele Alassio Weekend Nights 4th & 5th July 2023



Let the magic of Le Vele surprise you!



4th / 5th August 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

WEEKEND NIGHTS

MUSIC BY



Friday 4th August 2023

Davide Penna

DJ Fede

Giorgio V.



Saturday 5th August 2023

Moreno Pezzolato

Stefano Pain

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/ts4exbja







Change Your Mind Daytime w/ Paco Osuna + Cuartero + Ale De Tuglie Sunday 6th August 2023



Enjoy our daytime experience!



Sunday 6th August 2023

From 4pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime

LINE UP

Paco Osuna

Cuartero

Ale De Tuglie

Residents

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/12AIhaXIg







Le Vele Alassio presents Metempsicosi No Filter Tour Monday 7th August 2023



Monday 7th August 2023

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

METEMPSICOSI

No Filter Tour

LINE UP

Mario Più

Ricky Le Roy

Joy Kitikonti

00Zicky

Franchino

Luca Pechino



DETAILS

- Dress Code: Black

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Black

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/12sHj4G4B







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721