Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di agosto (Foto)

Anche nel mese di agosto attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.











Eventi

Il 3 -10 -17-24 agosto 2032 - Festival Pyromélodique

Chi dice stagione estiva, dice fuochi d'artificio per grandi serate luminose che incendiano il cielo di Antibes Juan-les-Pins per la gioia dei piccoli e dei grandi. Con il Festival Pyromelodique, i più grandi artificieri del momento offrono uno spettacolo totale, una vera favola di luci e suoni. Luoghi diversi



Fino al 17 agosto 2023 - JAZZ OFF - Marching band – Lungo le strade di Antibes e di Juan-les-Pins

La grande tradizione della musica jazz invade le strade di Antibes e Juan-les-Pins.







Antibes giorno per giorno

Mercoledì 2 agosto 2023 - Tout va bien - Théatre du Tribunal – Ore 21

Il 3 -10 -17 - 24 agosto 2023 - Festival Pyromélodique - Antibes e Juan-les-Pins – Ore 22

Dal 5 au 6 agosto 2023 - Fête des Eucalyptus - Eglise St Joseph d'Azurville

Mercoledì 09 agosto 2023 - Topik! Fou normal - Espace Fort Carré – Ore 21

Venerdì 11 agosto 2023 - C'est pas juste - Théatre du Tribunal – Ore 15

Dal 14 al 17 agosto e dal 21 al 25 agosto 2023 - Stage de théâtre pour enfants - Théatre du Tribunal – Ore 10

Lunedì 14 agosto 2023 - La Guinguette de la Garoupe - Sanctuaire de la Garoupe – Ore 18

Mercoledì 16 agosto 2023 - Fuis moi... Je te suis ! - Espace Fort Carré – Ore 21

Fino al 17 agosto 2023 - Marching band – Lungo le strade di Antibes e di Juan-les-Pins

Venerdì 18 agosto 2023 - Guss le photographe - Théâtre le Tribunal – Ore 15

Domenica 20 agosto 2023 - Les Domenicas de la Garoupe - Sanctuaire de la Garoupe – Dalle 10 alle 16

Mercoledì 23 agosto 2023 - Aurélie Decker - Espace Fort Carré – Ore 21

Giovedì 24 agosto 2023 - Feu d'artifice - Route du bord de mer, Antibes – Ore 22

Venerdì 26 agosto 2023 - Soirée blanche - Place Jean Aude – Dalle 19 alle 23,30





Mostre ed esposizioni

François Ravard jette l'encre - Musée Peynet et du dessin humoristique – Fino al 31 ottobre 2023

Cosmic Trip - Fondation Hartung Bergman – Fino al 29 settembre 2023

Laisser sa trace - Musée d'archéologie et Fort Carré – Fino al 31 agosto 2023

Oxydations Polymorphes - Pascal Pontoire - Galerie Le Garage -Fino al 26 agosto 2023

Gravité – Fondacaro - Vieil Antibes & Port Vauban – Fino al 23 settembre 2023

IsraéliJazz de Raphaêl Perez - Palais des Congrès Antipolis – Fino al 23 agosto 2023

Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese - Ogni martedì e giovedì alle 9,30, tranne il 13 alle 10.

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – Tutti i giovedì alle 14.30.

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: ogni lunedì alle 9,30

Visita guidata al Street Art - mercoledì 9 agosto e mercoledì 25 agosto alle 17.

Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo