Juan les Pins, il pesce balestra torna a colpire?

Serge stava nuotando tranquillamente nei pressi della Plage Pont du Lys a Juan les Pins quando ha avvertito un dolore provocato dalla morsicatura di un pesce che aveva “attaccato” la sua gamba.

La moglie Jacqueline ha pubblicato sulle reti sociali la fotografia della gamba del marito e gli internauti si sono scatenati e si sono scomodati anche gli esperti.

Molti hanno a loro volta pubblicato altre foto che si rifacevano a ferite provocate in mare da morsicature di pesci.

Il responso, alla fine, è stato quello che ad aggredire il malcapitato bagnante potrebbe essere stato un “pesce balestra”, anche se la morsicatura appare modesta rispetto a quanto può infliggere questa specie non nuova alle cronache nel Var e in Costa Azzurra.

Alcuni anni fa una serie di morsicature avvenute sulla Costa crearono timori tra i bagnanti, adesso si tratta di un caso, suffragato da altre conferme, che potrebbe sottolineare il ritorno del pesce lungo tra i 30 e i 60 centimetri con denti particolarmente affilati, in grado di rompere i gusci dei ricci di mare o il carapace dei granchi.





Il pesce balestra (o pesce porco)

Si tratta di un pesce a forma romboidale tipica dei balistidi ovvero pesci con le pinne a balestra. La caratteristica di questo pesce è di avere una pinna dorsale “a scatto” una coda a mezzaluna ed un becco con denti forti che utilizza per rompere conchiglie o coralli di cui è ghiotto.

Si nutre anche di echinodermi o di piccoli pesci. Ha una predilezione per cozze ed ostriche che frantuma con i forti denti, 14 in alto, 8 in basso. La testa rappresenta al massimo 1/4 del corpo. Ha gli occhi piccoli. Un solco longitudinale precede gli occhi.

Il pesce porco possiede una livrea tendente al grigio scuro con il ventre più chiaro. Sul corpo sono presenti dei punti azzurri e macchie sul dorso. Questo pesce raggiunge i 60 cm di lunghezza ed i 4 Kg di peso. Il pesce porco è un pesce solitario, vive spesso da solo o formando gruppi di due, massimo tre esemplari della stessa specie.