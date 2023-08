"Loano come Hogwarts", si avvicina il raduno più grande d'Italia per gli amanti di Harry Potter

Si avvicina sempre di più l'appuntamento con “Loano come Hogwarts”, la manifestazione (la più grande in Italia) che dal 28 ottobre al 1° novembre permetterà di vivere proprio a Loano il mondo di Harry Potter e della scuola di magia più celebre del cinema.

Lo shopping nei negozi di Diagon Alley, il viaggio sull'Hogwarts Espress; la “Cerimonia dello Smistamento” nelle casate, le lezioni di magia, quelle di pozioni e di divinazione; il “Ballo del Ceppo”, le parate e gli spettacoli itineranti e, per finire, tantissime cene a tema (il cui calendario dettagliato uscirà a settembre) sono gli ingredienti di un evento aperto a tutti ma caratterizzato da diversi spettacoli a pagamento con posti limitati la cui vendita viaggia a gonfie vele con ben oltre il 50% dei biglietti già venduti e quelli per la sola giornata inaugurale quasi in esaurimento con appena il 10% della disponibilità rimasto. Info su calendario e biglietti su www.viviloano.it