Nice Jazz Fest 2026, la musica invade la città: talenti emergenti, sostenibilità e tre notti sotto le stelle

Non solo concerti, ma anche inclusione, sostenibilità e sostegno ai giovani artisti. Il Nice Jazz Fest 2026 torna dal 23 al 25 luglio trasformando il cuore della città in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra Place Masséna e il Théâtre de Verdure.



Tra le novità spicca il “Nice Music Lab”, progetto dedicato alla scena emergente locale in collaborazione con Sacem Université.

Il concorso, aperto ad artisti delle Alpi Marittime e del Var, selezionerà otto finalisti che si esibiranno il 22 luglio. I tre vincitori accederanno a un percorso di formazione professionale nel 2026-2027, con focus su diritti, marketing e identità artistica.





Il festival rafforza anche il suo impegno ambientale e sociale: riduzione della plastica, stoviglie compostabili, mobilità sostenibile, ma anche accessibilità potenziata con spazi dedicati e dispositivi per il pubblico non udente. Presenti inoltre aree sicure e iniziative di prevenzione.



Sul fronte musicale, saranno tre serate, due palchi e 18 concerti a comporre una line-up trasversale tra jazz, pop, soul e hip hop.