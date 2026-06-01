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Nizza | 01 giugno 2026, 19:00

Nice Jazz Fest 2026, la musica invade la città: talenti emergenti, sostenibilità e tre notti sotto le stelle

Dal nuovo “Nice Music Lab” alla line-up internazionale: ecco tutte le novità dell’edizione 2026

Nice Jazz Fest

Nice Jazz Fest

Non solo concerti, ma anche inclusione, sostenibilità e sostegno ai giovani artisti. Il Nice Jazz Fest 2026 torna dal 23 al 25 luglio trasformando il cuore della città in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra Place Masséna e il Théâtre de Verdure.

Tra le novità spicca il “Nice Music Lab”, progetto dedicato alla scena emergente locale in collaborazione con Sacem Université.

Il concorso, aperto ad artisti delle Alpi Marittime e del Var, selezionerà otto finalisti che si esibiranno il 22 luglio. I tre vincitori accederanno a un percorso di formazione professionale nel 2026-2027, con focus su diritti, marketing e identità artistica.



Il festival rafforza anche il suo impegno ambientale e sociale: riduzione della plastica, stoviglie compostabili, mobilità sostenibile, ma anche accessibilità potenziata con spazi dedicati e dispositivi per il pubblico non udente. Presenti inoltre aree sicure e iniziative di prevenzione.

Sul fronte musicale, saranno tre serate, due palchi e 18 concerti a comporre una line-up trasversale tra jazz, pop, soul e hip hop.



Giovedì 23 luglio apertura con Gabrielle Cavassa (19.30), seguita da Girlband!, Kassa Overall e Naïka. In chiusura Gotts Street Park e il grande evento della serata: Sting alle 23.00.

Venerdì 24 luglio si parte con il Mario Canonge Trio, poi Durand Bernarr e Nubiyan Twist. In scaletta anche Noga Erez e Cymande, prima del gran finale con Busta Rhymes.

Sabato 25 luglio spazio al jazz e alle contaminazioni: Biréli Lagrène apre la serata, seguito da The Getdown e The James Carter Quintet. In programma anche Gabriel Jacoby e Obongjayar, con chiusura affidata a Lola Young.

I concerti inizieranno ogni sera alle 19.30, con apertura del villaggio nel tardo pomeriggio. Biglietti disponibili online e in loco, con diverse formule e tariffe agevolate.

Con un mix di grandi nomi, nuove proposte e una crescente attenzione ai temi ambientali, il Nice Jazz Fest si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate europea.

Beppe Tassone

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