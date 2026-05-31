Journées Européennes de l’Archéologie: tre appuntamenti al Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco

In occasione delle Journées Européennes de l’Archéologie, il Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco organizza tre appuntamenti dedicati alle mostre Magies d’ailleurs e De Toumaï à Sapiens. Tutte le attività sono a ingresso gratuito.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 12 giugno, dalle 10.30 alle 11.30, con una visita guidata eccezionale durante la quale un mediatore scientifico accompagnerà i visitatori attraverso le due esposizioni, offrendo approfondimenti sulle collezioni e sui temi trattati. La partecipazione è su prenotazione.

Sabato 13 giugno, dalle 10.00 alle 11.00, il pubblico avrà una nuova occasione per scoprire le mostre grazie a una visita guidata condotta da un esperto del museo. Anche questa attività è accessibile su prenotazione.

Le iniziative si concluderanno domenica 14 giugno con una giornata porte aperte in programma dalle 10.30 alle 17.00. L’accesso sarà libero e il pubblico potrà partecipare a diversi laboratori dedicati ai gioielli preistorici, agli scavi archeologici, alla ceramica neolitica, all’arte rupestre e alla domesticazione del fuoco.

La giornata comprenderà inoltre dimostrazioni scientifiche e incontri con gli specialisti del Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco e dell’Association monégasque de Préhistoire, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire la conoscenza della preistoria e dell’archeologia attraverso il confronto diretto con gli esperti.

Venerdì 12 giugno, dalle 10.30 alle 11.30 – Visita guidata eccezionale.

Un mediatore scientifico accompagnerà i visitatori attraverso le due mostre, offrendo un approfondimento privilegiato sulle collezioni esposte e sulle tematiche affrontate.

Attività su prenotazione: https://map.gouv.mc/vendredi-12-juin-2026-10h30-a-11h30-visite-guidee-exceptionnelle-des-expositions-magies-d-ailleurs-et-de-toumai-a-sapiens-au-musee-d-an

Prenotazioni : map@gouv.mc oppure 00377 98 98 80 06

Sabato 13 giugno, dalle 10.00 alle 11.00 – Visita guidata delle mostre.

Una nuova occasione per scoprire le due esposizioni accompagnati da un esperto del museo.

Attività su prenotazione: https://map.gouv.mc/samedi-13-juin-2026-10h-a-11h-visite-guidee-des-expositions-magies-d-ailleurs-et-de-toumai-a-sapiens-au-musee-d-anthropologie-prehistor

Réservation : map@gouv.mc oppure 00377 98 98 80 06

Domenica 14 giugno, dalle 10.30 alle 17.00 – Giornata porte aperte.