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Eventi | 31 maggio 2026, 15:06

Journées Européennes de l’Archéologie: tre appuntamenti al Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco

Dal 12 al 14 giugno visite guidate, laboratori e incontri con gli specialisti nell’ambito della manifestazione europea dedicata all’archeologia

Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco

Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco

In occasione delle Journées Européennes de l’Archéologie, il Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco organizza tre appuntamenti dedicati alle mostre Magies d’ailleurs e De Toumaï à Sapiens. Tutte le attività sono a ingresso gratuito.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 12 giugno, dalle 10.30 alle 11.30, con una visita guidata eccezionale durante la quale un mediatore scientifico accompagnerà i visitatori attraverso le due esposizioni, offrendo approfondimenti sulle collezioni e sui temi trattati. La partecipazione è su prenotazione.

Sabato 13 giugno, dalle 10.00 alle 11.00, il pubblico avrà una nuova occasione per scoprire le mostre grazie a una visita guidata condotta da un esperto del museo. Anche questa attività è accessibile su prenotazione.

Le iniziative si concluderanno domenica 14 giugno con una giornata porte aperte in programma dalle 10.30 alle 17.00. L’accesso sarà libero e il pubblico potrà partecipare a diversi laboratori dedicati ai gioielli preistorici, agli scavi archeologici, alla ceramica neolitica, all’arte rupestre e alla domesticazione del fuoco.

La giornata comprenderà inoltre dimostrazioni scientifiche e incontri con gli specialisti del Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco e dell’Association monégasque de Préhistoire, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire la conoscenza della preistoria e dell’archeologia attraverso il confronto diretto con gli esperti.

Venerdì 12 giugno, dalle 10.30 alle 11.30 – Visita guidata eccezionale. 

Un mediatore scientifico accompagnerà i visitatori attraverso le due mostre, offrendo un approfondimento privilegiato sulle collezioni esposte e sulle tematiche affrontate. 

Attività su prenotazione: https://map.gouv.mc/vendredi-12-juin-2026-10h30-a-11h30-visite-guidee-exceptionnelle-des-expositions-magies-d-ailleurs-et-de-toumai-a-sapiens-au-musee-d-an 

Prenotazioni : map@gouv.mc oppure 00377 98 98 80 06

Sabato 13 giugno, dalle 10.00 alle 11.00 – Visita guidata delle mostre. 

Una nuova occasione per scoprire le due esposizioni accompagnati da un esperto del museo. 

Attività su prenotazione: https://map.gouv.mc/samedi-13-juin-2026-10h-a-11h-visite-guidee-des-expositions-magies-d-ailleurs-et-de-toumai-a-sapiens-au-musee-d-anthropologie-prehistor 

Réservation : map@gouv.mc oppure 00377 98 98 80 06 

Domenica 14 giugno, dalle 10.30 alle 17.00 – Giornata porte aperte. 

Accesso libero con laboratori dedicati ai gioielli preistorici, agli scavi archeologici, alla ceramica neolitica, all’arte rupestre e alla domesticazione del fuoco, oltre a dimostrazioni scientifiche e incontri con gli specialisti del Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco e dell’Association monégasque de Préhistoire: https://map.gouv.mc/dimanche-14-juin-2026-de-10h30-a-17h-journees-europeennes-de-l-archeologie-au-musee-d-anthropologie-prehistorique-de-monaco

Redazione

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