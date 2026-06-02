Antibes in festa: le Déantibulations celebrano 20 anni di spettacoli tra le strade

Dal 5 al 7 giugno 2026, Antibes Juan-les-Pins si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della creatività e della condivisione con la 20ª edizione delle Déantibulations, il festival dedicato alle arti di strada che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi della Costa Azzurra.



Per celebrare questo importante anniversario, la manifestazione amplia i suoi orizzonti e coinvolge diversi luoghi simbolo della città: ad Antibes l’esplanade du Pré des Pêcheurs, place Mariéjol e la Tour Sarrasine, mentre a Juan-les-Pins saranno protagoniste la Pinède Gould e il boulevard Guillaumont.

Un’edizione diffusa che punta a coinvolgere ancora di più residenti e visitatori, trasformando l’intero spazio urbano in un teatro a cielo aperto.





Il programma propone 36 spettacoli gratuiti firmati da compagnie nazionali e internazionali, con performance che spaziano tra musica, danza, teatro e circo contemporaneo.

Tra le proposte, anche creazioni inedite e spettacoli che affrontano temi attuali come l’identità e il femminismo. Non mancheranno momenti partecipativi, tra cui parate cittadine, laboratori e una masterclass dedicata alle percussioni brasiliane.



Tra le novità di questa edizione spicca l’apertura del festival anche a Juan-les-Pins nella giornata di domenica, con spettacoli nella Pinède Gould e sulla Promenade du Soleil.

Confermata inoltre la tradizionale zuppa al pistou offerta al pubblico durante la serata inaugurale del venerdì, mentre la Médiathèque Albert Camus ospiterà una serie di appuntamenti e attività collaterali.





Alla base delle Déantibulations resta una filosofia chiara: rendere l’arte accessibile a tutti. Il festival, pensato come una grande festa popolare, mira a favorire l’incontro tra pubblico e artisti, sostenere la creatività contemporanea e rafforzare il legame sociale attraverso la cultura.



Per tre giorni, facciate, piazze e strade si trasformano in scenografie naturali, dando vita a un’esperienza immersiva in cui il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo. Un progetto collettivo che coinvolge l’Office de Tourisme & des Congrès di Antibes Juan-les-Pins, l’Association Culture Loisirs Antibes e numerosi volontari.



Il programma completo è disponibile online sul sito ufficiale del festival.



