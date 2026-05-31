Street Art Challenge Junior sulla Promenade du Larvotto, i giovani artisti delle scuole del Principato protagonisti della sesta edizione

Torna il Street Art Challenge Junior, il concorso dedicato ai giovani artisti organizzato dal Comune di Monaco nell’ambito dell’evento UPAINT. La sesta edizione si svolgerà il 24 giugno 2026, dalle ore 14.00 alle 18.00, sulla Promenade du Larvotto.

L’iniziativa è aperta agli studenti delle scuole medie e superiori del Principato di Monaco, dalla classe quarta fino all’ultimo anno delle superiori. I partecipanti saranno chiamati a realizzare dal vivo, in squadra e sotto gli occhi del pubblico, un’opera di arte urbana.

Per l’edizione 2026 potranno partecipare due squadre composte da un massimo di quattro giovani ciascuna. In occasione del decimo anniversario di UPAINT, gli organizzatori hanno scelto di lasciare piena libertà creativa ai concorrenti, che potranno sviluppare un tema a loro scelta.

Le squadre selezionate avranno a disposizione uno spazio dedicato e il materiale necessario per realizzare le proprie opere in un’atmosfera conviviale.

Le iscrizioni sono aperte fino all’8 giugno 2026. Ogni squadra dovrà compilare il modulo disponibile sul sito della Mairie de Monaco e inviarlo all’indirizzo e-mail jeunesse@mairie.mc. La selezione avverrà in base all’ordine di ricezione delle candidature.

Per iscriversi, ogni squadra deve compilare il modulo disponibile sul sito https://www.mairie.mc/street-art-challenge-junior e inviarlo entro e non oltre l’8 giugno 2026 all’indirizzo e-mail: jeunesse@mairie.mc. La selezione avverrà in base all’ordine di ricezione delle iscrizioni.

Le due opere realizzate saranno valutate da una giuria composta, tra gli altri, da artisti urbani di fama coinvolti in UPAINT e da collezionisti.

La cerimonia di premiazione è prevista il 24 giugno alle ore 18.00, mentre la presentazione ufficiale delle opere si terrà il 25 giugno alle ore 18.00. I giovani artisti partecipanti si impegnano a essere presenti in entrambe le occasioni.