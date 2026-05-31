Il Centre National des Arts Plastiques inaugura a Nuova Delhi un’ambiziosa collaborazione artistica franco-indiana

Il Centre National des Arts Plastiques, Serendipity Arts e l’Ambasciata di Francia in India hanno annunciato una collaborazione artistica di grande portata in occasione dell’inaugurazione di THE BRIJ, nuovo centro culturale di Nuova Delhi dedicato alla sostenibilità, alla creazione interdisciplinare e alla partecipazione pubblica.

La mostra inaugurale di THE BRIJ riunirà importanti protagonisti delle scene artistiche contemporanee francese e indiana all’interno di un progetto a lungo termine pensato per favorire il dialogo, la sperimentazione e gli scambi interculturali.

Co-organizzata da un comitato scientifico franco-indiano diretto da Pascal Beausse e Vidya Shivadas, l’esposizione presenterà circa 50 artisti attraverso un dialogo tra opere provenienti dalla collezione pubblica del Centre National des Arts Plastiques e nuove commissioni realizzate da artisti attivi in India.

Basata su oltre 108.000 opere acquisite dal Centre National des Arts Plastiques nel corso di più di due secoli, la mostra metterà in relazione narrazioni storiche e contemporanee attraverso l’incontro tra collezioni, pratiche artistiche e territori. Al centro del progetto si trova il concetto di “ecosofia”, una filosofia dell’abitare che invita a ripensare il ruolo antropocentrico dell’uomo nel proprio ambiente, integrando consapevolezza ecologica, pratiche sociali e forme di vita collettiva.

Attraverso l’incontro tra collezioni pubbliche, pratiche contemporanee e nuove creazioni, il progetto intende promuovere nuovi racconti all’incrocio tra arte, società ed ecologia, rafforzando al tempo stesso i legami tra diversi ecosistemi artistici.

“La nostra collaborazione con il Centre National des Arts Plastiques è iniziata diversi anni fa, quando l’istituzione è diventata partner del Serendipity Arts Festival, che ha celebrato il suo decimo anniversario lo scorso dicembre”, ha dichiarato Sunil Kant Munjal, fondatore mecenate di Serendipity Arts e presidente di THE BRIJ. “Il Centre National des Arts Plastiques ha contribuito in modo significativo attraverso importanti mostre e il prestito di opere che hanno permesso al nostro pubblico di conoscere figure emblematiche della scena artistica francese. Per questo ci è sembrato naturale che diventasse un partner internazionale fondamentale per l’apertura di THE BRIJ a Delhi”.

Martin Bethenod, direttore del Centre National des Arts Plastiques, ha sottolineato come la diffusione internazionale delle collezioni pubbliche rappresenti una componente centrale della missione dell’istituzione. Secondo Bethenod, l’apertura di THE BRIJ offre un’importante opportunità per consolidare i rapporti con una scena artistica particolarmente dinamica e con nuovi pubblici, anche attraverso prestiti a lungo termine e collaborazioni durature.

Oltre alla mostra inaugurale, la partnership si svilupperà attraverso una serie di iniziative artistiche, scientifiche ed educative, tra cui programmi di residenza tra Francia e India, nuove commissioni artistiche, progetti di ricerca interdisciplinare, programmi pubblici, conferenze, pubblicazioni, scambi professionali e attività di rafforzamento delle competenze.

Concepita come una cooperazione di lungo periodo, l’iniziativa punta ad approfondire la conoscenza delle pratiche artistiche contemporanee e a favorire la costruzione di relazioni culturali durature tra i due Paesi.

Il progetto beneficia inoltre del sostegno del Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri francese attraverso il Fonds Équipe France, che mobiliterà quasi 900.000 euro nei prossimi due anni. L’obiettivo è trasformare la mostra inaugurale in una piattaforma attiva di dialogo tra le scene artistiche contemporanee francese e indiana, contribuendo al tempo stesso al rafforzamento delle capacità locali.

Il finanziamento sosterrà anche la formazione dei professionisti della cultura attraverso il programma THE BRIJ Cultural Leaders Fellowship, realizzato da Serendipity Arts, il cui primo bando si è chiuso il 5 maggio, nonché il supporto ai giovani imprenditori creativi nei settori del design e dell’artigianato tramite il programma THE BRIJ Incubator.

L’Ambasciatore di Francia in India, Thierry Mathou, ha evidenziato il ruolo centrale di istituzioni come Serendipity Arts all’interno dell’ecosistema culturale indiano. Secondo Mathou, queste realtà rappresentano un ponte tra le culture e contribuiscono alla diffusione dei valori della creazione artistica che caratterizzano la politica culturale francese. L’investimento pubblico a sostegno di tali iniziative mira a favorire lo sviluppo della scena culturale indiana, sostenendo sia programmi artistici ambiziosi sia attività di formazione e imprenditorialità culturale, con l’obiettivo di contribuire alla nascita di una nuova generazione di mediatori culturali tra Francia e India.