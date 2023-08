Guardare le stelle, al via la quarta edizione di “AstroValberg 2023”

Da venerdì 18 a domenica 20 agosto 2023, la cittadina di Valberg offre l’opportunità di vivere la quarta edizione del Festival “AstroValberg 2023”.



Curiosi, amatori e iniziati potranno scoprire tutta la ricchezza del cielo di Valberg attraverso un programma ricco e variegato.

Il festival è aperto a tutti e offre molte attività e laboratori gratuiti per giovani e adulti: sessioni al planetario, conferenze, osservazione del cielo ma anche attività di relax all'aria aperta ed escursioni notturne.





Valberg è terra privilegiata per l’ osservazione del cielo stellato , non a caso L'AstroValberg Festival si svolge nel cuore della 3a riserva internazionale del cielo stellato francese.

In programma

Animazioni durante la giornata

Village Astro con laboratori creativi, esperienze, animazioni, scambi e dibattiti;

Animazioni letterarie presso la mediateca dipartimentale annessa a Valberg;

Sessioni di planetario con uno spettacolo immersivo a 360º;

Conferenze

Mostre

Attività rilassanti all'aperto: yoga, Tai Chi Chuan, riflessologia

Animazioni notturne

Uno spettacolo per tutti

Dall'iniziazione alla fotografia dei paesaggi celesti

Racconti sotto il cielo stellato

Escursioni notturne a tema

Osservazioni del cielo notturno

Trasporti e spostamenti

Durante le tre sere del festival, la strada di accesso al golf di Valberg è vietata al traffico dalle 2115 alle 0,30.

La navetta gratuita parte dalla fermata del bus Sapet dalle 21,30 alle 00,30.

La navetta si ferma anche nel parcheggio della struttura.