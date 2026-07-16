Torna AstroValberg: tre giorni dedicati alle stelle tra osservazioni, spettacoli e scienza

Dal 17 al 19 luglio Valberg torna a trasformarsi nella capitale dell'astronomia delle Alpi Marittime.

La località montana francese ospiterà infatti la settima edizione di AstroValberg, il festival promosso dal Dipartimento delle Alpi Marittime che ogni estate richiama appassionati, famiglie e curiosi per tre giorni di incontri, osservazioni del cielo e attività dedicate alla scoperta dell'universo.



La manifestazione, interamente gratuita, propone un programma che affianca divulgazione scientifica e intrattenimento con conferenze, spettacoli, concerti, laboratori, escursioni notturne, osservazioni al telescopio e attività pensate anche per i più piccoli.



La principale novità dell'edizione 2025 è l'inaugurazione del DOME - Maison départementale de l'Environnement et de l'Observation, destinato a diventare il nuovo punto di riferimento del festival.

La struttura ospita un planetario immersivo di 12 metri con proiezioni a 360 gradi, una sede della Mediateca dipartimentale, la Maison del Parco nazionale del Mercantour, un giardino didattico e spazi dedicati alla divulgazione scientifica e ambientale.

Il centro resterà aperto durante tutto l'anno con attività rivolte a scuole, famiglie e visitatori.



La scelta di Valberg non è casuale. Situata a oltre 1.700 metri di quota, la località fa parte della Riserva Internazionale di Cielo Stellato Alpes Azur Mercantour, riconoscimento assegnato ai territori che si distinguono per la qualità del cielo notturno e per l'impegno nella riduzione dell'inquinamento luminoso.

Grazie a queste caratteristiche l'area è considerata una delle migliori in Europa per l'osservazione astronomica.



Nel corso dei tre giorni il pubblico potrà partecipare a osservazioni guidate con telescopi professionali, assistere a conferenze con astronomi e divulgatori, seguire spettacoli e concerti, visitare mostre tematiche e prendere parte a passeggiate serali dedicate alla lettura del cielo.

Non mancheranno il Villaggio Astro con laboratori scientifici e creativi, le attività della mediateca e le iniziative dedicate alla fotografia del cielo stellato. Alcuni appuntamenti sono a numero chiuso e richiedono la prenotazione.



Per il presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime, Charles Ange Ginésy, il festival rappresenta un'occasione per coniugare divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale. «Osservare il cielo significa comprendere meglio il nostro pianeta. AstroValberg è un'esperienza aperta a tutti che invita a scoprire l'universo e, allo stesso tempo, a conoscere e proteggere il patrimonio naturale del nostro territorio», ha dichiarato.



Negli anni AstroValberg si è affermato come uno dei principali appuntamenti estivi dedicati all'astronomia nel Sud della Francia, valorizzando il patrimonio naturalistico del Mercantour e promuovendo una cultura scientifica accessibile a un pubblico sempre più ampio.



Un programma per tutte le età

Il calendario della manifestazione è pensato per coinvolgere visitatori di ogni età. Tra gli appuntamenti in programma figurano:

Il Villaggio Astro con laboratori scientifici e attività creative;

Spettacoli, concerti e racconti dedicati al cielo e alle stelle;

Conferenze con astronomi e divulgatori scientifici;

Sessioni nel planetario immersivo;

Osservazioni guidate del cielo attraverso telescopi professionali;

Passeggiate astronomiche notturne;

Laboratori di fotografia del paesaggio stellato;

Giochi, mostre e attività organizzate dalla mediateca.

La partecipazione è gratuita, anche se alcune iniziative richiedono la prenotazione anticipata.



