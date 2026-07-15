Summer Party 2026 al Musée océanographique de Monaco: una serata per l'oceano con il lancio di "Le Cercle"

L'Association des Amis du Musée océanographique de Monaco (AAMOM) rinnova l'appuntamento con la Summer Party 2026, la tradizionale serata estiva dedicata all'oceano che si svolgerà sabato 25 luglio, dalle 19 alle 23, sul tetto-terrazza del Musée océanographique de Monaco.

L'evento rappresenta uno dei momenti più attesi dell'anno per l'associazione e si propone di riunire la comunità locale attorno ai valori della tutela dell'ambiente marino, sostenendo concretamente le attività del Musée océanographique.

"Questo appuntamento annuale degli Amici del Museo è un modo meraviglioso per accogliere l'estate. Sono molto felice di ritrovare tutte e tutti voi in questa occasione e particolarmente lieta di presentarvi Hervé Chrétien, che dedica tanto tempo ad accompagnare gli Amici nel lancio di Le Cercle. Tutto sarà svelato durante questa serata", ha dichiarato Leila Elling, presidente dell'AAMOM.

L'edizione 2026 sarà l'occasione per il lancio ufficiale di "Le Cercle", il nuovo programma di membership dell'AAMOM rivolto alle aziende che desiderano impegnarsi al fianco dell'associazione. L'iniziativa consentirà alle imprese aderenti di entrare a far parte di una rete accomunata dall'obiettivo di sostenere concretamente i progetti del Musée océanographique de Monaco e la protezione degli oceani.

La serata si svolgerà in un'atmosfera festosa e raffinata. Gli ospiti potranno partecipare a un cocktail dinner preparato dal ristorante La Terrasse, accompagnato dalla musica di DJ Marc, oltre a degustare le creazioni di Monte Carlo Champagne e Gelato & Cioccolato Monaco.

L'AAMOM ha previsto inoltre uno spazio dedicato ai più piccoli, con numerose attività curate dal team di animazione del Musée océanographique e dal partner Eeny Meeny. Sarà inoltre possibile partecipare a un laboratorio di composizione floreale organizzato da Bloom by the Sea.

Alle 22.30, momento culminante della serata, i partecipanti potranno assistere dal tetto-terrazza del Museo ai fuochi d'artificio di Monaco.

La Summer Party nasce con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore dei progetti del Musée océanographique de Monaco, in particolare nei settori dell'Aquariologia, del programma Oceano Per Tutti e del Patrimonio, oltre a rafforzare una comunità unita dall'impegno per la conservazione degli oceani e a presentare ufficialmente "Le Cercle".

L'associazione ricorda inoltre i risultati raggiunti grazie all'edizione 2025: attraverso i biglietti d'ingresso è stato possibile finanziare il restauro di 22 opere uniche, realizzate sott'acqua in un'epoca in cui la fotografia subacquea non era ancora possibile, contribuendo così alla conservazione di preziose testimonianze della bellezza e della biodiversità degli oceani.

Anche quest'anno i fondi raccolti contribuiranno a sostenere nuovi progetti dedicati all'Aquariologia, al Patrimonio e alle iniziative di sensibilizzazione rivolte ai bambini lontani dal mare.

Per partecipare alla Summer Party 2026 è previsto uno speciale tariffario Early Bird valido fino al 17 luglio 2026.

Informazioni pratiche:

Data: sabato 25 luglio 2026

Orario: dalle 19.00 alle 23.00

Luogo: tetto-terrazza del Musée océanographique de Monaco

Dress code: estate chic

Parcheggio: Parking des Pêcheurs

Biglietti: prenotazione disponibile qui.

Pubblico: i bambini sono i benvenuti; sarà presente un'area a loro dedicata.