A Ventimiglia un incontro per parlare del Trofeo di Augusto di La Turbie

Nuovo appuntamento al Museo “Girolamo Rossi” di Ventimiglia giovedì prossimo 24 agosto, per tornare a parlare del grandioso trofeo fatto costruire in posizione strategica sopra il porto di Monaco dal Senato e il popolo romano tra il 7 e 6 a.C. per celebrare le vittorie del 16-14 a.C. di Augusto, primo imperatore, sulle 45 popolazioni alpine non ancora assoggettate al potere romano.

L’occasione di ripercorrere la storia di uno dei monumenti simbolo più significativi della romanità è offerta dalla donazione al Museo da parte della famiglia Parati Riva di Milano di alcuni preziosi documenti iconografici che verranno presentati per la prima volta al pubblico. Sono previsti gli interventi dello stesso donatore prof. Franco Riva della Università Cattolica di Milano e della dott.ssa Daniela Gandolfi del Museo stesso.

Il trofeo sarà anche una delle tappe della escursione di studio transfrontaliera organizzata del Museo per il 16 settembre prossimo in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio nell’ambito del progetto “Via Iulia Augusta. Un itinerario romano da scoprire”.

Appuntamento alle ore 16.30 del 24 agosto, presso la Sala “Emilio Azaretti” del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia