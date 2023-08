Monaco, in Piazza d'Armi torna il "Bal de Marché"

Organizzato dal Service Animation de la Ville in collaborazione con il Domaine Communal - Commerce, Halles e Marchés e forte del successo ottenuto nell'edizione precedente, sabato 2 settembre in Piazza d'Armi sarà organizzata una grandiosa serata danzante. L'appuntamento è fissato per le 19.30.

Una sorta di grande picnic all'aperto, dove oltre che ballare si potrà anche mangiare in uno dei tradizionali spazi gestiti dai commercianti ambulanti del Mercato, che per l'occasione saranno presenti alla serata con degli stand i quali apriranno alle 19. La prenotazione in questo caso è necessaria.

Non mancherà una simpatica attrazione: la classica "macchina a pinze" che per i più fortunati potrà fruttare splendidi premi.

Infine, la serata musicale sarà allietata dal gruppo Benty Brother Music a partire dalle 19.30.

Un appuntamento da non perdere assolutamente.