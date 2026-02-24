POWHER 2026: sport, salute e uguaglianza nel percorso di vita delle donne

Per il terzo anno consecutivo, il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti celebra la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne con l’evento POWHER, in programma venerdì 6 marzo 2026 all’Espace Léo Ferré, dalle 11 alle 17. La manifestazione propone un viaggio nel percorso di vita di una donna, attraverso sport, salute ed esperienze quotidiane, puntando i riflettori sulle differenze e le ineguaglianze che ancora caratterizzano la società.

L’Espace Léo Ferré ospiterà una scenografia originale, dove lo sport sarà protagonista. Una mostra fotografica realizzata da Sébastien Salamand, detto Le Turk, metterà in evidenza sei discipline praticate da atlete monégasche: rugby, calcio, basket, judo, atletica e ginnastica. L’obiettivo è offrire una riflessione sulle sfide e i successi delle donne nello sport e nella vita.

«Questo evento ha lo scopo di evidenziare le differenze tra il ciclo di vita di donne e uomini e le eventuali disuguaglianze che ne derivano», spiega Céline Cottalorda, delegata interministeriale per i diritti delle donne. «Vogliamo offrire un’esperienza ludica ma anche informativa, affrontando temi che vanno dagli stereotipi nello sport alle prime mestruazioni, dal trattamento di patologie femminili all’eredità lasciata alle future generazioni».

Tra le principali animazioni della giornata, i visitatori potranno partecipare a un gioco di pista che li guiderà attraverso le diverse fasi della vita femminile per scoprire un “parola segreta” e raggiungere l’opera collettiva di Mr One Teas. L’artista, ambasciatore dei diritti delle donne, ha creato un’installazione che invita il pubblico a riflettere sul tema dell’uguaglianza in tutti i contesti della società.

Spazio anche alla gioventù: a partire dalle 18, nell’emiciclo del Consiglio Nazionale, si terrà la seconda edizione del concours d’éloquence dedicato al tema «Une histoire d’égalité : d’ego à égaux».

L’iniziativa, rivolta a liceali del Principato, sarà trasmessa in diretta su Monaco Info e le iscrizioni rimangono aperte fino al 15 febbraio 2026.

L’ingresso all’Espace Léo Ferré è libero e gratuito. Per consultare il programma completo e iscriversi al concorso, è possibile visitare il sito

