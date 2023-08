Hai intenzione di vendere o comprare un immobile? A Sanremo ha recentemente aperto le sue porte Aquamarina Real Estate!

Aquamarina Real Estate è un'agenzia immobiliare che ha da pochi mesi aperto le sue porte ai clienti a Sanremo in via Feraldi, 12.

Fondata dal Geometra Megale Matteo vent'anni fa, l'agenzia immobiliare Aquamarina, con sede a Bordighera in via Vittorio Emanuele II, 302, da aprile offre la sua professionalità, nell'ambito dell'intermediazione immobiliare nell'estremo Ponente ligure, anche nella città dei Fiori.

Grazie all'esperienza ed alla passione del suo staff multilingue, l'agenzia nel corso degli anni è diventata, una delle principali realtà del settore. Abbiamo incontrato il titolare, Matteo Megale per saperne di più sul perché di questa scelta.

Come mai avete scelto Sanremo?

Da sempre la nostra zona attira i turisti italiani e soprattutto stranieri, grazie alla vicinanza dell’aeroporto internazionale di Nizza, la Riviera dei Fiori è diventata una meta ambita per la clientela straniera di tutta l’Europa e non solo, è in crescita la richiesta nel nostro settore soprattutto in una città come Sanremo che è conosciuta in tutto il mondo. A questo si aggiunge anche un frizzante mercato di ricerca come prima casa. Per questo quando ho avuto la possibilità di aprire un altro ufficio qui, in una posizione centralissima e di forte passaggio, non mi sono fatto scappare l’occasione.

Qual'è il punto di forza dell'agenzia?

Onestamente ne abbiamo più di uno. L’esperienza ventennale mi ha sicuramente aiutato a capire come svolgere al meglio questo lavoro, l’esperienza nel campo edile ha rafforzato le mie conoscenze per quanto riguarda le ristrutturazioni di case da proporre ai potenziali acquirenti.

Dinamicità, sempre pronti e disponibili alle richieste dei clienti.

Il mio Staff con oltre 10 anni di esperienza, manager madrelingua russa inglese e francese.

Servizio personalizzato offerto: ogni cliente viene seguito con la massima cura e attenzione, al fine di soddisfare al meglio le sue esigenze e trovare la soluzione più adatta sia che si tratti di acquirente che di venditore.

Quindi qual’è il servizio offerto ai venditori?

Per quanto riguarda i venditori offriamo valutazioni accurate basate su prezzi di mercato del venduto, collaborando con studi tecnici qualificati, ci occupiamo di verificare la conformità urbanistica dell'immobile e seguire le pratiche presso gli uffici pubblici.

Effettuiamo un servizio fotografico professionale dell'immobile, il video realizzato con il drone per la miglior vista panoramica in caso di ville o terreni, il video tour dell'immobile a 360° dove il potenziale compratore ha la possibilità di visitare l'immobile comodamente da casa.

E poi c’è l’impegno pubblicitario. Gli immobili vengono pubblicizzati su portali nazionali e internazionali sempre in cima alle classifiche di ricerca e su riviste specializzate del settore.

Inoltre, il nostro sito internet www.aquamarinarealestate.com, tradotto in 5 lingue, è un punto di riferimento per i compratori stranieri e vanta più di 10.000 visite mensili.

E per gli acquirenti?

Per quanto riguarda la parte acquirente io e il mio staff comprendiamo l'importanza di un buon investimento immobiliare e ci impegniamo a trovare la soluzione immobiliare più adatta, fornendo un servizio di consulenza completo e affidabile. Il nostro team oltre all’italiano parla perfettamente inglese, francese, russo, quindi offriamo servizi a tutta la clientela internazionale

L'agenzia è in grado di individuare e proporre diverse opzioni immobiliari, soddisfacendo le esigenze di chi cerca una casa o un investimento a Sanremo, e non solo, e la varietà delle proposte immobiliari che offriamo permette di avere diverse scelte e consente ai nostri clienti di trovare la soluzione più adatta.

Illustriamo ai clienti tutti i vantaggi e gli svantaggi, in modo che l'acquisto sia consapevole e desiderato, evitando acquisti impulsivi e garantendo che trovino la casa dei loro sogni tra tante opzioni.

Infine, se il cliente ha bisogno di richiedere un mutuo ipotecario offriamo una consulenza tecnico-legale su finanziamenti bancari tramite collaborazione di mediatori creditizi esterni e nessun compenso è dovuto in caso di mancata conclusione dell’affare.

Direi che la nuova apertura di Aquamarina Real Estate a Sanremo rappresenta un'opportunità per chiunque sia alla ricerca di un'agenzia immobiliare seria e competente. Grazie! Direi di sì. Rivolgersi a noi significa affidarsi ad un team esperto, pronto a soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti.

Il nostro operato offre enormi vantaggi sia per il venditore che per il compratore, grazie a tutti servizi offerti che favoriscono sicuramente il miglior risultato finale.

Per ogni ulteriore informazione è possibile chiamare al 0184.26.16.87 whatsapp 328.83.65.167 oppure visitare il Sito www.aquamarinarealestate.com