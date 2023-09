Stangata sulle case: la taxe foncière sempre più alta!

La Taxe foncière si sta rivelando una vera stangata: in Francia è aumentata, in tutti i comuni del 7,1%, ma in alcuni, sulla base delle decisioni assunte dagli amministratori locali, anche di più.

In questi giorni (comunque entro il 26 settembre 2023), per chi ha deciso di non pagare mensilmente registrandosi sul sito impots.gouv.fr , sta arrivando la documentazione cartacea di quanto dovrà essere pagato, in unica soluzione, entro il 16 ottobre 2023.

Per quanti hanno optato per il pagamento mensile, il cartaceo giungerà tra il 18 settembre e il 6 ottobre 2023.

La stangata è evidente per tutti i proprietari di immobili, ma in una località della Costa Azzurra lo è particolarmente.

Si tratta di Le Cannet, unica città, con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, che ha usufruito della facoltà di tassare di più le proprietà immobiliari per “aggiustare” i propri conti.