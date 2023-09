L'Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Francia a pranzo con il Principe Alberto

Alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II e della Signora Isabelle BERRO-AMADEÏ, Consigliere del Governo e ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, Ambasciatore plenipotenziario e straordinario della Francia Jean d’HAUSSONVILLE è stato ricevuto martedì scorso 5 settembre dal Ministro di Stato monegasco, Pierre DARTOUT, nella sua residenza per un pranzo presieduto dal Sovrano.

Laureato in Politica ed ex alunno della Scuola Nazionale di Amministrazione, "René Char" nel 1195, Jean D'HAUSSONVILLE è Direttore Generale del dominio nazionale di Chambord dal 2010. In precedenza è stato Primo Segretario presso la Rappresentanza permanente della Francia alla NATO di Bruxelles dal 1997 al 2001 e Consigliere presso il Ministro della Cultura e della Comunicazione dal 2004 al 2007.

Jean D'HAUSSONVILLE è Ufficiale dell'Ordine Nazionale del Merito, nonché Cavaliere della Legion d'Onore e Ufficiale delle Arti e delle Lettere.