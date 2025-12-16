Nizza, tram attivi tutta la notte e trasporti gratis per tutti i pensionati dal 1° luglio…promessa elettorale di Estrosi

Durante la conferenza stampa sulla mobilità, Christian Estrosi ha presentato due provvedimenti che entreranno in vigore dal 1° luglio 2026, cioè dopo le elezioni municipali del proprio marzo…sempre che l’attuale primo cittadino venga rieletto.

Le misure puntano a rendere la rete dei trasporti più accessibile, in un contesto di forte crescita del servizio: nel 2024 sono stati registrati 117 milioni di viaggi, più del doppio rispetto al 2008.



Tram attivi tutta la notte nei weekend

Dal prossimo luglio, il venerdì e il sabato due convogli del tram circoleranno senza interruzione sulle linee 1, 2 e 3, con esclusione della tratta aeroportuale.

Il servizio sarà gratuito per gli abbonati e prevede la presenza di due agenti di sicurezza a bordo. L’investimento stimato è di 500.000 euro l’anno.



Trasporti gratuiti per tutti i pensionati

La seconda misura riguarda i senior: la gratuità oggi valida per gli over 65 con limiti di reddito verrà estesa a tutti i pensionati, dal primo giorno di pensionamento.

Il provvedimento interesserà circa 150.000 persone e comporterà un costo annuo di 5 milioni di euro.



Una rete in costante espansione

Estrosi ha ricordato lo sviluppo del trasporto pubblico negli ultimi anni, con due nuove linee tranviarie, 35 nuove linee bus e una flotta in via di completa decarbonizzazione entro il 2026.

La Métropole ha inoltre ottenuto il Pass Argento al Palmarès des Mobilités per le politiche attuate nel settore.





